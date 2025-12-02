Κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ από... νωρίς ο Κηφισός - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό στην άνοδο

Κυκλοφοριακή δυσχέρεια με το... καλημέρα παρατηρείται σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής την Τρίτη (2/12) με την αυξημένη κίνηση να κάνει δύσκολη την μετακίνηση των οδηγών στον προορισμό τους.

Τα μεγαλύτερα ζητήματα σημειώνονται στον Κηφισό, με την κυκλοφορία στο ρεύμα της ανόδου να γίνεται με... χαμηλές ταχύτητες με την ακινητοποίηση ενός φορτηγού στο ύψος της Λιοσίων να κάνει ακόμα πιο περίπλοκο το έργο των οδηγών. Συγκεκριμένα, τα προβλήματα ξεκινούν από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνουν έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ενώ στην κάθοδο η κατάσταση είναι ελάχιστα καλύτερη με την κίνηση να ξεκινά από τις τρεις γέφυρες έως και την Ιερά Οδό.

Παράλληλα, δύσκολη είναι και η μετακίνηση σε δρόμους όπως η λεωφόρος Κηφισίας, η λεωφόρος Σχιστού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην λεωφόρος Μεσογείων.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι στο κυκλοφοριακό «χάος» παίζει ρόλο και η 48ωρη απεργία που έχουν κηρύξει οι οδηγοί των ταξί.

Google Maps

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της κίνησης από την Τροχαία, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη - έξοδος), τμηματικά

Πέτρου Ράλλη, ύψος Θηβών

Αλεξάνδρας, άνοδος

Μεσογείων, κάθοδος τμηματικά

Λ. Κηφισίας (άνοδος), ύψος Νέου Ψυχικού

Λ. Κηφισίας (κάθοδος), ύψος Αμαρουσίου

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου, άνοδος

Βασ. Αμαλίας

Αχιλλέως /Μάρνη

Λ. Γαλατσίου

Λ. Βουλιαγμένης, ύψος Ελληνικού

Λιμάνι Πειραιά

Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη

Λ. Σχιστου

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να σημειώνονται στα εξής σημεία:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10'-15' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας,

5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: