Κίνηση: Σημειωτόν με το... καλημέρα σε Κηφισό - Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Αττική Οδός

Με υπόθεση για γερά νεύρα φαίνεται να διαμορφώνεται η κατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (3/12) με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα και στα δυο ρεύματα. Όσον αφορά, την άνοδο η δυσχέρεια ξεκινά από την λεωφόρο Αθηνών και φτάνει έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ενώ στο ρεύμα καθόδου η κατάσταση χωλαίνει από τις τρεις γέφυρες και αποφορτίζεται μετά την Ιερά Οδό.

Την ίδια ώρα, σημαντικές είναι και οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισίας και κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, στη λεωφόρο Σχιστού καθώς και σε δρόμους γύρω από το κέντρο όπως η Σταδίου, η Πατησίων, η Βασιλίσσης Σοφίας και η λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Google Maps

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας αυξημένη κυκλοφορίας σημειώνεται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Της υπομονής και η Αττική Οδός

Την ίδια ώρα, τα ζητήματα ομαλής κυκλοφορίας είναι αρκετά και στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις να παρατηρούνται στους εξής δρόμους:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15'-20' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10'-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφερειακή Υμηττού:

15'-20' από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.