ΗΣΑΠ, μετρό, λεωφορεία: Όλες οι αλλαγές που έρχονται μέχρι το 2027

Το φιλόδοξο σχέδιο για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης περιέγραψε σε τηλεοπτική του εμφάνιση ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, ξεκινώντας από το πιο πιεστικό πρόβλημα, την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μίλησε για μια πόλη που έχει φτάσει στα όριά της, με δρόμους, λεωφορεία και μετρό που λειτουργούν καθημερινά υπό ασφυκτικές συνθήκες. Επικεντρώθηκε σε όσα μπορεί να κάνει τώρα το Υπουργείο, που όπως τόνισε είναι η ουσιαστική βελτίωση των μέσων μεταφοράς σε λεωφορεία, ηλεκτρικό και μετρό.

Τα λεωφορεία

Για τα λεωφορεία σημείωσε ότι μέχρι το 2019 δεν είχε μπει κανένα νέο όχημα στον στόλο της Αθήνας. Σήμερα υπάρχουν ήδη εκατοντάδες καινούργια λεωφορεία και ο αριθμός τους αυξάνεται σταδιακά, με στόχο να φτάσουν περίπου τα 1.100 μέσα στους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Μίλησε για έναν στόλο που μοιράζεται σε ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και οχήματα με θερμικούς κινητήρες, ικανά να κινούνται χωρίς βλάβες και πάνω από όλα με άνεση. Ο αναπληρωτής υπουργός δήλωσε πως από το επόμενο καλοκαίρι θα υπάρχει λειτουργικός κλιματισμός σε όλα τα δρομολόγια. Όπως είπε, τα παλιά λεωφορεία που παρουσίαζαν εικόνα εγκατάλειψης αποσύρονται και όσο αυξάνεται ο αριθμός των νέων οχημάτων θα βελτιώνεται αισθητά και η συχνότητα των δρομολογίων.

Προσλήψεις οδηγών και αυξήσεις στους μισθούς

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η έλλειψη οδηγών. Ο Κυρανάκης μίλησε ξεκάθαρα για τεράστιο κενό και κάλεσε όσους διαθέτουν επαγγελματικό δίπλωμα να κάνουν αίτηση στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ. Όπως είπε, οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα προσληφθούν, καθώς η ανάγκη είναι μεγάλη. Παράλληλα ανακοίνωσε αυξήσεις στους μισθούς μέσω νέας συλλογικής σύμβασης, με τον μέσο οδηγό να αναμένεται να προσεγγίσει σημαντικά υψηλότερες αποδοχές από τις αρχές του 2026, ενώ και οι παλαιότεροι εργαζόμενοι θα δουν βελτιώσεις ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και τα οικογενειακά βάρη τους.

Για να αντιμετωπιστεί οριστικά η έλλειψη προσωπικού, το Υπουργείο δημιουργεί μια νέα σχολή οδηγών μέσα στις εγκαταστάσεις της ΟΣΥ. Από την επόμενη προκήρυξη θα μπορούν να κάνουν αίτηση ακόμη και όσοι δεν έχουν δίπλωμα, αφού θα επιδοτείται από την εταιρεία με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα παραμείνει στο τιμόνι για πέντε χρόνια. Αν αποχωρήσει νωρίτερα, θα κληθεί να επιστρέψει το κόστος εκπαίδευσης.

Σημαντικό κομμάτι του σχεδίου αφορά τον έλεγχο στις λεωφορειολωρίδες. Κάμερες που ήδη λειτουργούν στέλνουν ψηφιακές κλήσεις μέσα σε δύο μέρες, κάτι που παλαιότερα μπορούσε να καθυστερήσει μέχρι και χρόνια. Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι σε λίγο καιρό το ίδιο θα γίνεται και στις λεωφορειολωρίδες, αφού ετοιμάζεται η εγκατάσταση περίπου 600 καμερών στο εμπρόσθιο μέρος των λεωφορείων. Μέχρι το τέλος του 2026 θα προστεθούν και άλλες, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα επιτήρησης που θα λειτουργεί αυτόματα.

Τι θα γίνει με τα τρόλεϊ

Σε ερώτηση για την κατάργηση των γραμμών τρόλεϊ, διαβεβαίωσε ότι το 70% του δικτύου θα αποξηλωθεί ώστε να «καθαρίσει» ο ουρανός της Αθήνας και του Πειραιά, χωρίς όμως να χαθούν οι γραμμές. Τα δρομολόγια των τρόλεϊ θα συνεχιστούν με λεωφορεία και όλοι οι οδηγοί παραμένουν κανονικά στο προσωπικό του ΟΑΣΑ.

Ο ηλεκτρικός;

Η συζήτηση προχώρησε και στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, όπου ήδη ανακαινίζονται συρμοί μηχανολογικά και αισθητικά σε ελληνικό εργοστάσιο στον Βόλο. Ο πρώτος συρμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και, εφόσον περάσει τις δοκιμές, να μπει στο δίκτυο την άνοιξη. Από το πρώτο εξάμηνο του 2026 και κάθε μήνα θα εντάσσεται ένας ακόμη, με στόχο συχνότητα περίπου πέντε λεπτών.

Στο μετρό, ο κος Κυρανάκης εξήγησε ότι η επέκταση προς τον Πειραιά επιβάρυνε το σύστημα, αφού οι ίδιοι συρμοί εκτελούν μεγαλύτερες διαδρομές και χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Σήμερα η συχνότητα στις ώρες αιχμής κυμαίνεται γύρω στα τέσσερα λεπτά, όμως δεν επαρκεί για τον όγκο των επιβατών. Για αυτό μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή θα προστεθούν τρεις με τέσσερις νέοι συρμοί και συνολικά δέκα μέχρι τις αρχές του 2027. Παράλληλα ετοιμάζεται διαγωνισμός για την αναβάθμιση παλιών συρμών που δεν διαθέτουν κλιματισμό.

Το πρόβλημα της στάθμευσης

Σε ό,τι αφορά τα πάρκινγκ, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά του η δημιουργία νέων, ωστόσο στόχος είναι να αξιοποιούνται καλύτερα τα υπάρχοντα στους σταθμούς του μετρό. Αναφέρθηκε και στη Γραμμή 4, που όπως είπε προχωρά με εντυπωσιακά έργα και θα προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στο λεκανοπέδιο όταν ολοκληρωθεί.