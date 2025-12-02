ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Ρεπορτάζ του Κώστα Τόπα

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε την Κυριακή (30/11) από τότε που η ζωή στη Θεσσαλονίκη άλλαξε ριζικά, καθώς το Μετρό άνοιξε επίσημα τις πύλες του στο κοινό, έπειτα από 48 χρόνια. Τότε δηλαδή που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το πλάνο για την υλοποίηση του πλάνου.

Από τα εγκαίνια της 30ης Νοεμβρίου του 2024, το Μετρό έχει αλλάξει ριζικά την αστική κινητικότητα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 27.042.924 επικυρώσεις, αριθμός που φανερώνει την εντυπωσιακή απήχηση του μέσου μέσα σε μόλις 12 μήνες.

Ακόμα και οι πιο δύσπιστοι πολίτες, παραδέχονται σήμερα πώς το μετρό άλλαξε τη ζωή τους και έκανε ακόμη πιο εύκολη τη μετακίνησή τους. Ωστόσο, η επετειακή ημέρα βρήκε το μετρό με λουκέτο. Οι δοκιμαστικές διαδρομές που πραγματοποιούνται για την επέκταση προς την Καλαμαριά, έχει αφήσει και θα συνεχίσει να το κάνει έως τις 11 Δεκεμβρίου, χιλιάδες πολίτες χωρίς το βασικό (πλέον) μέσο μετακίνησής τους και την πόλη αντιμέτωπη ξανά με το γνώριμο κυκλοφοριακό χάος.

Αυτή η αναστολή έρχεται ως υπενθύμιση το πόσο γρήγορα οι Θεσσαλονικείς «έχτισαν» την καθημερινότητά τους γύρω από το μετρό αλλά και πόσο άμεσα επηρεάζονται τούτη τη στιγμή τώρα που αυτό απουσιάζει. Η σημερινή διακοπή λειτουργίας, όπως τονίζουν και οι ίδιοι στην κάμερα του Flash.gr αποδεικνύει πόσο αναντικατάστατο μέσο έχει γίνει και μιλώντας στην κάμερα μας έδειξαν την απογοήτευσή τους από την προσωρινή αναστολή.

«Γυρίσαμε στην προ-μετρό εποχή»

«Προς το παρόν μετά και από αυτή την εξέλιξη που έχει κλείσει το μετρό, η κίνηση πέρασε ξανά στην προ-μετρό εποχή. Δηλαδή έχει αυξηθεί ξανά στους δρόμους. Ας ελπίσουμε για κάτι καλύτερο. Προσωπικά το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, μιας και με έχει βολέψει στην καθημερινότητά μου. Και ελπίζω και με την επέκταση ως την Καλαμαριά να μας βολέψει ακόμα περισσότερο», τόνισε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Flash.gr οδηγός λεωφορείων του ΟΑΣΘ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται πίσω από το τιμόνι βλέποντας ξανά την κίνηση να αυξάνεται μανιωδώς μέρα με τη μέρα και το Μετρό κλειστό.

Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι τον Οκτώβριο, λίγο πριν το «λουκέτο» δηλαδή, καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, με 3.152.609 επικυρώσεις. Μάλιστα, σημειώθηκε πως οι ώρες αιχμής δεν ήταν οι πρωινές, αλλά το 5-7 το απόγευμα, όταν η πόλη επιστρέφει από εργασία και σπουδές προς το σπίτι.

«Το μετρό έχει κάνει τις ζωές μας πιο εύκολες»

ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

«Ήταν ένα έργο το οποίο περιμέναμε για πολλά χρόνια. Ευτυχώς που έγινε. Πιστεύω πως έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη. Προσωπικά το χρησιμοποιώ συχνά, έρχομαι παρκάρω το αυτοκίνητό μου στη Νέα Ελβετία και έπειτα παίρνω το μετρό για ευκολία», αναφέρει χαρακτηριστικά πολίτης, τονίζοντας το πόσο πολύ έχει διευκολύνει τη ζωή του.

Από την άλλη, οι σταθμοί στα ανατολικά της πόλης εμφανίζουν χαμηλότερη κίνηση – κάτι που αναμένεται να αλλάξει δραματικά με τη λειτουργία της επέκτασης Καλαμαριάς. Αναφορικά με τους πιο δημοφιλείς σταθμούς, το ιστορικό κέντρο κυριαρχεί στις επικυρώσεις, με την Αγία Σοφία να συγκεντρώνει περίπου 3,5 εκατομμύρια. Ακολουθεί η Βενιζέλου με 2,9 εκατομμύρια και το Σιντριβάνι με 2,8 εκατομμύρια. Ο Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός καταγράφει 2,5 εκατομμύρια επικυρώσεις, ενώ ο σταθμός Δημοκρατίας φτάνει τα 2,2 εκατομμύρια.

Οι τιμές των ενοικίων

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Αυτό που αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι οι τιμές που συναντάμε σήμερα στην πώληση ή ακόμα και ενοικίαση ακινήτων, οι οποίες πήραν την ανηφόρα. Παρά την έντονη αυτή άνοδο, εκτιμάται ότι σύντομα η αγορά θα αρχίσει να βρίσκει νέους ρυθμούς και να σταθεροποιείται.

Έρευνα της Cerved Property Services, η οποία παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο σε συνέδριο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), εξέτασε σε βάθος τον τρόπο που η λειτουργία του μετρό επηρέασε την αξία των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, σε ακίνητα που βρίσκονται έως και 350 μέτρα από σταθμούς Μετρό, οι αυξήσεις στις οδούς Εγνατία, Ίωνος Δραγούμη, Ερμού και Βασιλέως Ηρακλείου κυμάνθηκαν από 40% έως και 58% την περίοδο 2020-24.

Στον τομέα των γραφείων, όπου παρατηρείται γενικά ανοδική πορεία τα τελευταία δύο χρόνια στον Δήμο Θεσσαλονίκης, οι αυξήσεις στα μισθώματα ήταν εντονότερες στο κέντρο και την περιοχή του Βαρδάρη. Στα καταστήματα, όπου η ζώνη άμεσης επιρροής του μετρό υπολογίζεται σε ακτίνα περίπου 250 μέτρων, παρατηρήθηκε ότι πολλοί ιδιοκτήτες αύξησαν τα ενοίκια έως και 50% μόλις μπήκε σε λειτουργία το δίκτυο του συγκεκριμένου μέσου.

REUTERS

Βέβαια, η αγορά δεν έχει ανταποκριθεί στον ίδιο βαθμό. Παρά το πλήρες άνοιγμα του μετρό, σήμερα παραμένουν 85 κλειστά καταστήματα γύρω από τους σταθμούς Εγνατία, αλλά και σε υπόλοιπες περιοχές όπως στους σταθμούς Φλέμινγκ, Ανάληψη και 25η Μαρτίου. Από την άλλη δε, λόγω και της επέκτασης του δικτύου έως την Καλαμαριά, στη συγκεκριμένα περιοχή έχει σημειωθεί αύξηση έως και 35% μέσα στα τελευταία δύο χρόνια.

Το σημαντικότερο όλων είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί που έχουν καταγραφεί οι περισσότερες υψηλότερες τιμές ενοικίασης και πώλησης από το κέντρο της Αθήνας. Μία εξέλιξη στην οποία το μετρό έχει παίξει καθοριστικό ρόλο.

Σύμφωνα με στοιχεία της REMAX Ελλάς, η μέση τιμή ενοικίου στον Δήμο Θεσσαλονίκης φτάνει τα 9,2 ευρώ/τ.μ, ενώ στο κέντρο της Αθήνα διαμορφώνεται στα 8,8 ευρώ/τ.μ.. Στο ιστορικό κέντρο της συμπρωτεύουσας η τιμή ανεβαίνει ακόμα υψηλότερα, καθώς φτάνουμε τα 10,9 ευρώ/τ.μ., με την ετήσια αύξηση να φτάνει το 12%.

Το μεγάλο στοίχημα

ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISS

Ένα ευρύ και ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών και της οδικής ασφάλειας στη χώρα είχε παρουσιάσει πριν από μερικές εβδομάδες, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ERTNews, ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κυρανάκης προανήγγειλε ότι ένα Σάββατο μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, το μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει πιλοτικά επί 24 ώρες.

«Θα είναι το πρώτο 24ωρο μετρό της Θεσσαλονίκης. Μετά τις γιορτές θα πάμε στην τελική ευθεία για την επέκταση προς την Καλαμαριά», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως σήμερα εκτελούνται από λεωφορεία 50 παραπάνω δρομολόγια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα υπάρξει νέα σύνδεση της Θεσσαλονίκης με μέσα σταθερής τροχιάς από την Καλαμαριά μέχρι τη Σίνδο μέσω προαστιακού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη θα συνδέεται αδιάκοπα από το ένα άκρο ως το άλλο».

REUTERS

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, είχε δηλώσει στα Μακεδονικά Νέα ότι η νεότερη γενιά έχει ήδη υιοθετήσει το Μετρό ως βασικό μέσο μετακίνησης. Όπως ο ίδιος τόνισε η διαθεσιμότητα του μέσου στη Θεσσαλονίκη υπερβαίνει κατά πολύ τις επιδόσεις αντίστοιχων συστημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις κατά την έναρξη λειτουργίας τους, τονίζοντας ότι το Μετρό είναι «απολύτως αξιόπιστο» και ασφαλές.

Όσον αφορά το «μεγάλο στοίχημα»; Η απάντηση του κ. Ταχιάου ήταν ξεκάθαρη: «Ένα ακόμα, μεγαλύτερο στοίχημα, είναι να προχωρήσουμε με τις επεκτάσεις του στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση». Η ολοκλήρωση της επέκτασης της Καλαμαριάς αναμένεται να δώσει μια πολύ καθαρότερη εικόνα για το μέγεθος της επιρροής του Μετρό στην πόλη, διαμορφώνοντας μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα στην ανατολική πλευρά.

Συνοψίζοντας, η σημερινή εικόνα της πόλης, με μποτιλιαρισμένους δρόμους, ασφυκτικά γεμάτα λεωφορεία και χιλιάδες πολίτες να αναζητούν εναλλακτικές μετακινήσεις, δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο ότι το μετρό σε μόλις έναν χρόνο κατάφερε να γίνει απόλυτα αναγκαίο για τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη.

Η προσωρινή αναστολή, όπως συμφωνούν όλοι, αποτελεί ένα «αναγκαίο» κακό για την πόλη και τους πολίτες της, έως ότου βέβαια ολοκληρωθεί η επέκταση στην Καλαμαριά και να ανοίξει ξανά τις πύλες του στις 11 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, αυτό που καταγράφεται σήμερα είναι ότι το Μετρό άλλαξε τη Θεσσαλονίκη και πλέον η πόλη αδυνατεί να λειτουργήσει χωρίς αυτό.