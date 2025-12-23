Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει - Μποτιλιάρισμα στην Παραλιακή

Μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία για όσους οδηγούς κινούνταν με αυτοκίνητο στην Ποσειδώνος στο ύψος του Μοσχάτου στην κατεύθυνση προς Πειραιά.

Όχημα που βρισκόταν στο σημείο άρπαξε φωτιά. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, ενώ τα διερχόμενα αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν προκαλώντας μποτιλιάρισμα εκατοντάδων μέτρων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε -κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο- στο αυτοκίνητο ενώ κινούταν επί της Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου.