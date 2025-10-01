Σάλος στη Βρετανία: Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έπεσαν θύματα παρακολουθήσεων λέει ο δικηγόρος του Χάρι

Σάλος έχει προκληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς σύμφωνα με έναν δικηγόρο του πρίγκιπα Χάρι, ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ αλλά και η πριγκίπισσα Κέιτ ενδέχεται να έπεσαν θύματα τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Ο δικηγόρος Ντέιβιντ Σέρμπορν κατηγόρησε ευθέως το tabloid Daily Mail στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να συλλέξει πληροφορίες για το πάρτι γενεθλίων του Ουίλιαμ, το 2003.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πάρτι των 21ων γενεθλίων του πρίγκιπα Ουίλιαμ στην εφημερίδα Mail ενδεχομένως να «συλλέχθηκαν» από ιδιωτικό ερευνητή, ενώ το κινητό τηλέφωνο της Κάθριν φαίνεται πως στοχοποιήθηκε σύμφωνα με την προκαταρκτική ακρόαση στην υπόθεση παραβίασης απορρήτου του Χάρι εναντίον της Associated Newspapers Limited (ANL).

Ο Σέρμπορν δήλωσε ότι θα μπορούσε να οι παράνομες πληροφορίες βρίσκονται σε έναν φάκελο με τίτλο «Out of Africa Story Royal Party Enqs» που γράφτηκε τον Αύγουστο του 2003, λίγους μήνες μετά το πάρτι. Προσέθεσε μάλιστα ότι οι εκτενείς λεπτομέρειες σε ένα άρθρο της Daily Mail ενόψει του πάρτι γενεθλίων του πρίγκιπα Ουίλιαμ «αποκτήθηκαν μέσω blagging» - δηλαδή ανέντιμα.

Παράλληλα, ο δικηγόρος αποκάλυψε ότι ένας δημοσιογράφος ανέθεσε σε ιδιωτικό ερευνητή να παγηδεύσει το κινητό τηλέφωνο της Κέιτ Μίντλετον (τότε) αλλά και τους αριθμούς από μια λίστα «οικογένειας και φίλων».

Στην ακρόαση της Τετάρτης 01/10, και οι δύο πλευρές διαφώνησαν σχετικά με το ποιοι ισχυρισμοί θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην αγωγή όταν αυτή εκδικαστεί στις αρχές του 2026.

Τι απαντά η Mail

Οι δικηγόροι του εκδότη της Mail υποστήριξαν ότι μέρη της αγωγής θα πρέπει να απορριφθούν επειδή αφορούσαν «γενικούς» ισχυρισμούς για παράνομη συλλογή πληροφοριών ή σχετίζονταν με άλλες εφημερίδες.

Ο Antony White KC δήλωσε ότι μόνο «συγκεκριμένες περιπτώσεις» θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να «επιτραπεί η διεξαγωγή δίκης σαφώς προσδιορισμένων πραγματικών ζητημάτων με δίκαιο και αναλογικό τρόπο». «Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν είναι σαφές εάν η σχετική στοχοποίηση λέγεται ότι έγινε καν για λογαριασμό του ANL, επειδή το δικόγραφο συνοδεύεται από έναν ισχυρισμό ότι ο σχετικός δημοσιογράφος εργάστηκε στις εφημερίδες Mirror Group ή/και News Group Newspapers» προσέθεσε.



Ο Χάρι και άλλες επτά διασημότητες, μεταξύ των οποίων ο τραγουδιστής Έλτον Τζον και η ηθοποιός Λιζ Χάρλεϊ, έχουν εμπλακεί σε μια δικαστική διαμάχη με τον Associated Newspaper (ANL), τον εκδοτικό οίκο στον οποίο ανήκει η Daily Mail, για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τους. Μεταξύ άλλων, κατηγορούν την εφημερίδα ότι κατέφυγε σε παράνομες μεθόδους, όπως υποκλοπές τηλεφωνημάτων ή ότι προσέλαβε ντεντέκτιβ, για να αποκτήσει πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία, για τα ρεπορτάζ που δημοσίευε, αρχικά μεταξύ 1993-2011 και επίσης το 2018.