«Αποξένωση»: Το μήνυμα της Κέιτ για την ψηφιακή «επιδημία» που καταστρέφει την οικογενειακή ζωή

Η Κέιτ Μίντλετον προειδοποιεί για την επίδραση των smartphones στην οικογενειακή ζωή και στην ανάπτυξη των παιδιών. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας χαρακτηρίζει τα τηλέφωνα ως αιτίες για την «απόσπαση προσοχής, που κατακερματίζει τη συγκέντρωσή μας και τροφοδοτεί μια επιδημία αποσύνδεσης», σε ένα νέο δοκίμιο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα του Κέντρου της για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

«Ενώ η νέα τεχνολογία έχει πολλά οφέλη, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι παίζει έναν σύνθετο και συχνά ανησυχητικό ρόλο σε αυτή την επιδημία αποσύνδεσης», έγραψε στο δοκίμιο με τίτλο The Power of Human Connection in a Distracted World, το οποίο συνέγραψε μαζί με τον καθηγητή Robert Waldinger από το Πανεπιστήμιο του Harvard.

Είναι το πιο πρόσφατο βήμα στην επίμονη αποστολή της πριγκίπισσας υπέρ των γονέων και των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής. «Τα smartphones, τα tablets και οι υπολογιστές μας έχουν γίνει πηγές συνεχούς απόσπασης προσοχής, κατακερματίζοντας τη συγκέντρωσή μας και εμποδίζοντας να δώσουμε στους άλλους την απερίσπαστη προσοχή που απαιτούν οι σχέσεις.

Καθόμαστε μαζί στον ίδιο χώρο, ενώ το μυαλό μας περιπλανιέται ανάμεσα σε δεκάδες εφαρμογές, ειδοποιήσεις και feed. Είμαστε σωματικά παρόντες αλλά πνευματικά απόντες, ανίκανοι να εμπλακούμε πλήρως με τους ανθρώπους που έχουμε μπροστά μας».

Η Kέιτ που είναι μητέρα τριών παιδιών, του πρίγκιπα Τζορτζ, 12 ετών, της πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, και του πρίγκιπα Λούις, 7 ετών, πιστεύει ότι αυτή η «τεχνολογική παρεμβολή» επηρεάζει ένα θεμελιώδες δώρο που μπορούμε να δώσουμε στους άλλους «την απερίσπαστη προσοχή μας».

«Κι όμως, όλο και περισσότερο, είναι το πιο δύσκολο δώρο να δώσεις», συνεχίζει στο δοκίμιό της. «Όταν ελέγχουμε τα τηλέφωνά μας κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, σκρολάρουμε στα social media στο οικογενειακό τραπέζι ή απαντάμε σε emails την ώρα που παίζουμε με τα παιδιά μας, δεν αποσπούμαστε απλώς, αλλά αποσύρουμε τη βασική μορφή αγάπης που απαιτεί η ανθρώπινη σύνδεση».

Η παρέμβαση της πριγκίπισσας στη συζήτηση έρχεται αφού ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, αποκάλυψε ότι το ζευγάρι είναι «πολύ αυστηρό» όσον αφορά τη χρήση των smartphones από τα τρία παιδιά τους. Σε πρόσφατη συνέντευξή του με τον Eugene Levy στη σειρά The Reluctant Traveler του Apple TV+, ο ίδιος δήλωσε: «Καθόμαστε και κουβεντιάζουμε, είναι πολύ σημαντικό. Κανένα από τα παιδιά μας δεν έχει το δικό του τηλέφωνο, για το οποίο είμαστε πολύ αυστηροί».

Η Kέιτ επισημαίνει επίσης ότι σήμερα είναι λιγότερο πιθανό οι οικογένειες να έχουν τακτικά οικογενειακά δείπνα. Αυτό, όπως λέει, είναι κάτι που γνωρίζουμε πως έχει τεράστια επίδραση στην ανάπτυξη των παιδιών. «Έχουμε λιγότερους φίλους να μας επισκέπτονται. Λιγότερο συμμετέχουμε σε λέσχες και κοινοτικά σωματεία. Ίσως το πιο ανησυχητικό απ’ όλα είναι ότι περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ δηλώνουν πως δεν έχουν κανέναν τον οποίο μπορούν να εμπιστευτούν τι συμβαίνει στη ζωή τους».