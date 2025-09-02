Στο Παλάτι «παίζουν» με τις λέξεις: Τα «μυστικά» ονόματα της Σάρλοτ που μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ, κόρη του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, μπορεί να φέρει έναν τίτλο βασιλικής μεγαλοπρέπειας, όμως στο σπίτι της έχει πολύ πιο... γήινα και τρυφερά προσωνύμια.

Όπως κάθε γονιός, έτσι και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν διστάζουν να αποκαλούν την κόρη τους με χαϊδευτικά και παιχνιδιάρικα παρατσούκλια, δείχνοντας έτσι μια πιο ανθρώπινη και ζεστή πλευρά της βασιλικής οικογένειας.

Τα παρατσούκλια αυτά, πότε παιχνιδιάρικα και πότε γεμάτα τρυφερότητα, φανερώνουν τον ξεχωριστό δεσμό που έχουν με τη μικρή τους κόρη και μας δίνουν μια σπάνια ματιά στην πιο προσωπική και ανεπιτήδευτη καθημερινότητα των γαλαζοαίματων.

Πώς φωνάζουν τη Σάρλοτ ο Ουίλιαμ και η Κέιτ



Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Chelsea Flower Show το 2019 και ενώ περπατούσαν στον κήπο «Back to Nature Garden», που σχεδίασε η Κέιτ Μίντλετον, ο διάδοχος του θρόνου εξέπληξε τους πάντες με το παρατσούκλι που χρησιμοποίησε για να απευθύνει τον λόγο στη Σάρλοτ.

Αντί να χρησιμοποιήσει το όνομά της, την αποκάλεσε «Mignonette». Σύμφωνα με τη Mirror, αυτή η γαλλική λέξη σημαίνει «μικρή, γλυκιά και ντελικάτη» ή «αξιολάτρευτη». Αυτή η στιγμή επέτρεψε στους βασιλικούς οπαδούς να δουν μια πιο γλυκιά και στοργική πλευρά του πρίγκιπα.

Ωστόσο αυτό δεν είναι το μόνο παρατσούκλι που χρησιμοποιεί η οικογένεια. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Βόρεια Ιρλανδία, η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε ένα άλλο υποκοριστικό που χρησιμοποιεί για την κόρη της.

Ενώ μιλούσε στο πλήθος, ανέφερε ότι την αποκαλεί επίσης «Lottie». Αυτό το υποκοριστικό, συνηθισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνει τη στοργή με την οποία αντιμετωπίζουν η μία την άλλη στο σπίτι.