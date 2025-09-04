Έλαμψε με νέα εντυπωσιακή εμφάνιση η Κέιτ Μίντλετον - Φωτογραφίες και βίντεο

Με πλούσια ξανθά μαλλιά εμφανίστηκε η Κέιτ Μίντλετον σε μια επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο και έκλεψε τις εντυπώσεις. Στο πλευρό της ήταν και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ.



Κέιτ και Ουίλιαμ πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή επίσημη εμφάνισή τους μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδειχνε ανανεωμένη και λαμπερή. Ως προστάτιδα του μουσείου, υποδέχτηκε μαζί με τον σύζυγό της τον διευθυντή του ιδρύματος, Νταγκ Γκαρ, πριν ξεναγηθούν στους εντυπωσιακούς κήπους του.

Οι κήποι λειτουργούν ως χώρος διδασκαλίας, έρευνας αλλά και ψυχαγωγίας, προσελκύοντας παιδιά και επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη φύση.

IMAGO

IMAGO

Η επίσκεψη του ζεύγους συνέπεσε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για τα τρία παιδιά τους, τα οποία φοιτούν στο ιδιωτικό σχολείο Λάμπρουκ στο Μπέρκσαϊρ.

Υπενθυμίζεται ότι Ουίλιαμ και Κέιτ είχαν εμφανιστεί τελευταία φορά δημοσίως οδηγώντας προς την εκκλησία κοντά στο κάστρο Μπαλμόραλ στα τέλη Αυγούστου.