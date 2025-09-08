Η πριγκίπισσα Κέιτ στο μνημόσυνο της βασίλισσας Ελισάβετ - Έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Χάρι

Την παρουσία της επιβεβαίωσε η πριγκίπισσα Κέιτ στο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι του Κένσινγκτον τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα συνοδεύσει τον σύζυγό της για να τιμήσουν τη ζωή της εκλιπούσης Βρετανίδας μονάρχη.

Ο Ουίλιαμ αρχικά επρόκειτο να παραστεί μόνος του στο Σάνινγκντεϊλ, αλλά η Κέιτ εξέφρασε την επιθυμία να παραστεί στο πλευρό του.

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα δεν πρόκειται να εμφανιστούν δημόσια, καθώς την Κυριακή παρευρέθηκαν στην εκκλησία στο Μπαλμόραλ.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ και η σύζυγός του Λαίδη Βικτόρια Στάρμερ συνόδευσαν το βασιλικό ζεύγος στο Crathie Kirk, για την τακτική Κυριακάτικη λειτουργία.

Το εκκλησίασμα προσευχήθηκε και για τη Δούκισσα του Κεντ η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρίγκιπας Χάρι προσγειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο

Από την άλλη, ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Κάρολου, πρίγκιπας Χάρι έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει μιας τετραήμερης επίσκεψης. Φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τον έδειχναν να φτάνει στο αεροδρόμιο Χίθροου ενώ επιβιβάστηκε σε ένα σκούρο Range Rover. Νωρίτερα, εθεάθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Φορώντας ένα σκούρο πόλο μπλουζάκι, μαύρο τζιν και σκούρα γυαλιά ηλίου, ο Δούκας του Σάσεξ έφτασε στο αεροδρόμιο συνοδευόμενος από δύο μέλη της ασφαλείας του. Ο Χάρι κρατούσε μια δερμάτινη τσάντα στο δεξί του χέρι και το τηλέφωνό του στο αριστερό καθώς κατευθυνόταν προς το αεροπλάνο.

Πάντως, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν τελικά θα συναντηθεί με τον πατέρα του παρά τις φήμες που κυκλοφορούν στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.