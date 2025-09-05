Ο Ουίλιαμ εμφανίστηκε «μεθυσμένος» σε επεισόδιο σειράς - «Ήθελες πάντα να τα τσούξεις μαζί μου;»

Μεθυσμένος εμφανίστηκε σε επεισόδιο της νέας σεζόν της επιτυχημένης σειράς «The Reluctant Traveler» που προβάλλεται στο AppleTV ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με τον πρωταγωνιστή Γιουτζίν Λέβι.

Το νέο επεισόδιο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα επίσημα στις 19 Σεπτεμβρίου ωστόσο ένα μικρό απόσπασμα που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου να απολαμβάνει μερικά ποτήρια αλκοόλ.

«Ήταν στη λίστα σου με τα πιο τρελά σου όνειρα να μεθύσεις με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ;» τον ρωτάει ο Βρετανός γαλαζοαίματος, καθώς οι δυο τους περπατούν σε ένα γραφικό μονοπάτι στην εξοχή. Ο Γιουτζίν απαντάει γρήγορα με αρκετή δόση χιούμορ στον Ουίλιαμ «Αυτός ήταν ο στόχος μου!» με τον Ουίλιαμ να λέει «Έτσι δεν είναι;».

Πάντως δεν είναι γνωστό πότε πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα του συγκεκριμένου επεισοδίου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίζεται στην τηλεόραση φέτος, καθώς έκανε ένα μικρό πέρασμα στο τελευταίο επεισόδιο «Clarkson's Farm» τον περασμένο Μάρτιο.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Ουίλιαμ αποκάλυψε ότι τόσο εκείνος όσο και ο γιος του, ο 11χρονος πρίγκιπας Τζορτζ, είναι φανατικοί θαυμαστές της δημοφιλούς εκπομπής του Amazon. Μάλιστα δεν δίστασε να «επιπλήξει» τον παρουσιαστή, Κάλεμπ Κούπερ, επειδή χρησιμοποίησε βρισιές στην εκπομπή.

Συγκεκριμένα του είπε «Ο Τζορτζ σε παρακολουθεί φανατικά. Όταν του είπα ότι θα συναντηθούμε τον ρώτησα "Τι θέλεις να πω όταν συναντήσω τον Κάλεμπ;" και μου απάντησε "Πες στον Κάλεμπ να προσέχει τη γλώσσα του"».



Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έχουν επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές τους διακοπές που φημολογείται ότι πέρασαν στο Ιόνιο.