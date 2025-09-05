Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ Αικατερίνη σε ηλικία 92 ετών

Με «βαθύτατη θλίψη» το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε τον θάνατο της Δούκισσας του Κεντ, Αικατερίνης, σε ηλικία 92 ετών. Η Δούκισσα «έφυγε ειρηνικά το βράδυ της Πέμπτης (4/9) στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της», όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση. Η σημαία στο παλάτι ήδη κυματίζει μεσίστια.

«Με βαθιά λύπη, το Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας της Δούκισσας του Κεντ», ανέφερε χαρακτηριστικά το Παλάτι, όπως μεταδίδει το BBC.

Η Αικατερίνη, σύζυγος του πρίγκιπα Εδουάρδου, Δούκα του Κεντ και ξαδέλφη της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, υπήρξε η γηραιότερη εν ζωή εκπρόσωπος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Θα μείνει στη μνήμη του κόσμου ως η φιγούρα των απονομών στο τουρνουά τένις του Wimbledon, όπου χάρισε στιγμές συγκίνησης – όπως όταν παρηγόρησε την Τσέχα τενίστρια Γιάνα Νοβότνα το 1993.

Μεγάλη λάτρης της μουσικής, η Δούκισσα στήριξε πολυάριθμα μουσικά ιδρύματα, ενώ δίδαξε ανώνυμα μουσική σε δημοτικό σχολείο του Χαλ, όπου ήταν γνωστή απλώς ως «Mrs Kent». Το 1994 έγινε η πρώτη γαλαζοαίματη μετά από 300 χρόνια που ασπάστηκε τον καθολικισμό, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για μια «βαθιά προσωπική απόφαση».

Η Δούκισσα του Κεντ υπήρξε μητέρα τριών παιδιών – με έναν ακόμη γιο να έχει γεννηθεί νεκρός – και μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με την κατάθλιψη. Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τα βασιλικά της καθήκοντα, αφιερώνοντας τη ζωή της στη μουσική εκπαίδευση των νέων.