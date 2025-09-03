Ο βασιλιάς Κάρολος κάνει σπάνια αποκάλυψη για τον καρκίνο - «Δεν είμαι τόσο άσχημα»

Στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στα Μίντλαντς παρευρέθηκε την Τετάρτη 03/09 ο βασιλιάς Κάρολος.

Κατά την επίσκεψή του, ο Βρετανός μονάρχης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς μεταξύ των οποίων και καρκινοπαθείς με τους οποίους μοιράστηκε λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας του.

Μιλώντας με τον 73χρονο Μάθιου Σίντα που διαγνώσθηκε με καρκίνο του προστάτη, ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι ένα από τα μυστικά για υγεία και ευεξία είναι η διακοπή του καπνίσματος. «Τα τσιγάρα δεν λειτουργούν τόσο καλά μόλις περάσεις τα 70» είπε αστειευόμενος ενώ ανέφερε ότι η ανάρρωσή του από καρκίνο δεν είναι «πολύ άσχημη».

Ο κ. Σίντα είχε αρχικά στον βασιλιά «Έχω ό,τι έχετε και εσείς» προτού αποκαλύψει «Είμαι στο τελευταίο στάδιο. Θα μπορούσα να "φύγω" σήμερα, θα μπορούσα και αύριο».

Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εγκάρδιας συνομιλίας, ο 73χρονος είπε στον Βρετανό μονάρχη ότι «είναι ωραίο να βλέπω ότι αναρρώνετε καλά», με τον βασιλιά να του απαντάει «Δεν είμαι και τόσο άσχημα, σας ευχαριστώ πολύ. Το μισό πρόβλημα είναι η έγκαιρη ανίχνευσή του» και επαίνεσε το πώς οι γιατροί «βελτιώνονται στην αντιμετώπιση» του καρκίνου, προσθέτοντας «πάντα υπάρχει ελπίδα στο μέλλον».

Στη συνέχεια, ο 73χρονος ασθενής είπε ότι θα ήθελε ένα ποτό και, όταν ρώτησε ποιο ήταν το ποτό της επιλογής του, η κόρη του, είπε ότι «λατρεύει τα malt».

Αφού ο βασιλιάς τον ρώτησε αν το προσωπικό του νοσοκομείου του επιτρέπει να πίνει «μια μικρή γουλιά ουίσκι περιστασιακά», ο προσέθεσε «έπρεπε να είχα φέρει ένα, υποτίθεται ότι κάνει καλό στην καρδιά».

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη τον Φεβρουάριο του 2024 και συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία, διατηρώντας παράλληλα ένα αυστηρό πρόγραμμα. Τον Μάιο, ένας από τους ανώτερους βοηθούς σχολίασε ότι «διαχειρίζεται» την ασθένειά του και ζει τη ζωή του όσο το δυνατόν πιο «φυσιολογικά».