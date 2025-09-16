Ο βασιλιάς Κάρολος έγραψε ιστορία: Έσπασε το πρωτόκολλο μετά από 4 αιώνες

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της δούκισσας του Κεντ Κάθριν, σύζυγος του εξαδέλφου της βασίλισσας Ελισάβετ πρίγκιπα Εδουάρδο, η οποία πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 92 ετών.

Τη νεκρώσιμη ακολουθία παρακολούθησε σύσσωμη η αγγλική βασιλική οικογένεια πρωτοστατούντος του βασιλιά Καρόλου. Το παρών έδωσαν και ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ αλλά και η σύζυγός του πριγκίπισσα Κέιτ.

Η δούκισσα Αικατερίνη (Κάθριν Γουόρσλεϊ), η οποία έγινε μέλος της βασιλικής οικογένειας το 1961 χάραξε τη δική της πορεία αφού είχε στενή σχέση με το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον.

Όμως, είχε προκαλέσει συζητήσει και έκπληξη αφού αποτέλεσε το πρώτο ενεργό μέλος που ασπάστηκε τον Ρωμαιοκαθολικισμό το 1994 κάτι που είχε να συμβεί από το 1685 όταν ο τότε βασιλιά Κάρολο Β έπραξε το ίδιο.

Ο Κάρολος έσπασε το πρωτόκολλο

Η παρουσία της βασιλικής οικογένειας στο ιδιαίτερο γεγονός σχολιάστηκε έντονα αφού ο βασιλιάς Κάρολος, έγινε ο πρώτος βρετανός μονάρχης εδώ και σχεδόν τέσσερις αιώνες που παρέστη σε Καθολική κηδεία,

Ως Υπέρτατος Κυβερνήτης της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Αγγλίας, ο βρετανός μονάρχης παραμέρισε το πρωτόκολλο για να παραστεί στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ στον καθεδρικό ναό του Ουέστμινστερ χωροστατούντος του καρδιναλίου Βίνσεντ Νίκολς, πνευματικού ηγέτη των Καθολικών σε Αγγλία και Ουαλία.



Απούσα η Καμίλα

Στο πλευρό του Καρόλου δεν βρισκόταν η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, αφού από τα Ανάκτορα έγινε γνωστό ότι αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα.

«Με μεγάλη λύπη, η Αυτού Μεγαλειότης η Βασίλισσα αποσύρθηκε από την παρουσία της στην απογευματινή νεκρώσιμη λειτουργία για τη Δούκισσα του Κεντ, καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα. Οι σκέψεις και οι προσευχές της θα είναι με τον Δούκα του Κεντ και όλη την οικογένεια», ανέφερε η δήλωση.