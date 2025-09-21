«Όλες θέλαμε να σε παντρευτούμε» – Η 116χρονη που έκανε τον Βασιλιά Κάρολο να κοκκινίσει

Μια συγκινητική στιγμή έζησε ο Βασιλιάς Κάρολος , όταν επισκέφθηκε τη γηραιότερη γυναίκα του κόσμου, την 116χρονη Έθελ Κάτερχαμ, σε οίκο ευγηρίας στο Σάρεϊ.



Η Έθελ, που κατέχει από τον Απρίλιο τον τίτλο της μακροβιότερης γυναίκας μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας μοναχής Ίνα Καναμπάρο Λούκας, δεν δίστασε να του θυμίσει την ημέρα που στέφθηκε Πρίγκιπας της Ουαλίας πριν από μισό αιώνα: «Θυμάμαι όταν η μητέρα σου σε στέφθηκε στο Κάστρο του Κερναρφόν. Όλες οι κοπέλες ήταν ερωτευμένες μαζί σου και ήθελαν να σε παντρευτούν», του είπε με χαμόγελο από την πολυθρόνα της.

Ο αυτοσαρκασμός του Βασιλιά

Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στο Skynews o Κάρολος, 76 ετών σήμερα, σήκωσε με χιούμορ τα φρύδια, ενώ η εγγονή της Έθελ, Κέιτ Χέντερσον, επιβεβαίωσε: «Ακριβώς αυτό έλεγες προχθές, ότι ο Πρίγκιπας Κάρολος ήταν τόσο γοητευτικός, ένας αληθινός πρίγκιπας – και τώρα βασιλιάς». Η απάντηση του Καρόλου; «Ναι, ό,τι έχει απομείνει από αυτόν τουλάχιστον», αστειεύτηκε.



Η Έθελ έχει λάβει μέχρι σήμερα 17 κάρτες γενεθλίων από τον Βασιλιά και τη μητέρα του, την αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ. Μάλιστα, το 2023 έγινε viral στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Instagram, όταν κατέγραψαν τη στιγμή που παραλάμβανε την 114η κάρτα γενεθλίων της από τον ίδιο τον Κάρολο.



Φέτος, όταν κατέρριψε το ρεκόρ και ανακηρύχθηκε η γηραιότερη γυναίκα του κόσμου, έλαβε προσωπικό συγχαρητήριο γράμμα με την υπογραφή της Αυτού Μεγαλειότητος.