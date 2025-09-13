Ο Βασιλιάς Κάρολος σε ρόλο «εξισορροπιστή»: Αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να «ηρεμήσει» τον Τραμπ

Η βρετανική βασιλική οικογένεια ετοιμάζεται να δείξει την ήπια αλλά ισχυρή «γοητεία» της κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία την επόμενη εβδομάδα, με στόχο να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο όσο λίγοι μπορούν.

Κάποτε ήταν επικεφαλής της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας στην ιστορία, σήμερα ο Βρετανός μονάρχης έχει έναν διαφορετικό διπλωματικό ρόλο: να συνοδεύει και να εντυπωσιάζει παγκόσμιους ηγέτες όπως ο Τραμπ σε επίσημες κρατικές εκδηλώσεις, με την ελπίδα ότι θα δουν ευνοϊκά τη Βρετανία.

«Υπάρχει κάποιος ηγέτης στον κόσμο που να αισθάνεται την ίδια έλξη για τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Βρετανό μονάρχη;» αναρωτήθηκε ο ιστορικός και συγγραφέας Άντονι Σέλντον. «Πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως απαρχαιωμένη και ξεπερασμένη, όμως η βασιλική οικογένεια και η μοναρχία εξακολουθούν να προσελκύουν το πιο ισχυρό άτομο στον κόσμο», δήλωσε στο Reuters ο συγγραφέας Άντονι Σέλντον, υπογραμμίζοντας τη διαρκή επιρροή της μοναρχίας στην παγκόσμια σκηνή.

Τον Φεβρουάριο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προσπάθησε να κερδίσει την εκτίμηση του Τραμπ για ζητήματα όπως η Ουκρανία και οι εμπορικοί δασμοί, ζητώντας βοήθεια από τη βασιλική οικογένεια. Σε μια ελαφρώς αμήχανη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, παρουσίασε μια επιστολή του βασιλιά Καρόλου που προσέφερε στον Τραμπ μια δεύτερη κρατική επίσκεψη – κίνηση που ενθουσίασε τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Δεν είναι υπέροχος; Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος», είπε ο Τραμπ για τον βασιλιά. «Ανυπομονούμε να τον τιμήσουμε και να τιμήσουμε τη χώρα σας. Είναι μια φανταστική χώρα και θα είναι τιμή μας να επισκεφτούμε».

Μετά την άφιξή τους, ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, θα συναντήσουν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τη σύζυγό του Κέιτ, τους οποίους ο Τραμπ περιέγραψε ως «πολύ όμορφους» μετά τη γνωριμία τους τον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια, θα τους περιμένει πομπή με άμαξα, επίσημο κρατικό δείπνο και πτήση με στρατιωτικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το Reuters η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει ότι η παρουσία της βασιλικής οικογένειας θα λειτουργήσει ως ισχυρό «όπλο» σε αυτή την επίσκεψη, ενισχύοντας τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια με την Ουάσινγκτον και διασφαλίζοντας μια ευνοϊκή εμπορική συμφωνία.