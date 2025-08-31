Πώς πέρασαν Ουίλιαμ και Κέιτ στις διακοπές στο Ιόνιο: Το πλήρες πρόγραμμα του πριγκιπικού ταξιδιού

Στα τέλη του Ιουλίου η Daily Mail αποκάλυψε ότι μια Ελληνίδα συνταξιούχος δημόσια υπάλληλος εντόπισε κάποια μέλη της βασιλικής οικογένειας –την Κέιτ, την Σάρλοτ και τον Λούι– πάνω στο γιοτ, ανοιχτά της Ιθάκης, του μικρού νησιού που απέχει μόλις 25 λεπτά με πλοίο από την Κεφαλονιά.

Η 64χρονη Πηνελόπη Λικούδη κολυμπούσε σε μια απομονωμένη παραλία, στον κόλπο Μαυρούνα, όταν βρέθηκε σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από τη θαλαμηγό.

«Η Κέιτ στεκόταν στο επάνω κατάστρωμα μαζί με την Σάρλοτ και τον Λούι», είπε. «Δίπλα τους ήταν μια μεγαλύτερη κυρία, ίσως η μητέρα της Κέιτ, αλλά δεν μπορούσα να τη διακρίνω καθαρά» δήλωσε η Πηνελόπη Λικούδη στη βρετανική ενημερωτική ιστοσελίδα.

Διακριτικές διακοπές με learjet και σκάφος

Το Σάββατο (30/8) η ενημερωτική ιστοσελίδα Kefalonia Press έφερε στο φως το πλήρες πρόγραμμα του ταξιδιού του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Πριγκίπισσας Κάθριν στην Κεφαλονιά, όπως επιβεβαιώθηκε από αξιόπιστες πηγές αλλά και μέσα από το σύστημα αυτόματης ενημέρωσης αφίξεων Learjets και θαλαμηγών που λειτουργεί το site μας.

Ήταν ένα ζεστό πρωινό του Ιουλίου που η Κεφαλονιά ένιωσε πως άγγιξε για λίγο το παραμύθι με πρίγκιπες και πριγκιπόπουλα .

Στις 21 Ιουλίου, ένα διακριτικό ιδιωτικό τζετ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του νησιού, φέρνοντας μαζί του την πριγκιπική οικογένεια της Βρετανίας.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ της Ουαλίας , η σύζυγός του Κάθριν Πριγκίπισσα της Ουαλίας, και τα τρία παιδιά τους, Πρίγκιπας George, Πριγκίπισσα Charlotte, Πρίγκιπας Louis, πλαισιωμένοι από τους γονείς της Κέιτ, Μάικλ και Κάρολ Μίντλετον, καθώς και τέσσερις ακόμη στενούς συγγενείς ήταν οι επιβάτες του Αεροπλάνου.

H βασιλική παρέα κατέβηκε από το αεροπλάνο με τη γνωστή τους απλότητα, χωρίς φανφάρες, αλλά με την αίσθηση ότι φέρνουν μαζί τους μια αύρα γαλαζοαίματη. Τα παιδιά μάλιστα εντυπωσίασαν για την ευγένεια και την υπομονή τους στις διαδικασίες και την ταλαιπωρία του ταξιδιού.

Συνολικά έντεκα επιβάτες επιβιβάστηκαν άμεσα σε λιμουζίνες που τους περίμεναν, που τους μετέφεραν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα μέχρι στο τουριστικό λιμάνι της Αγίας Πελαγίας στα Σβορωνάτα.

Εκεί τους περίμενε το tender της εντυπωσιακής θαλαμηγού Lady Beatrice, το οποίο τους οδήγησε στο πλωτό τους καταφύγιο.

Η Lady Beatrice στο Ιόνιο

Η θαλαμηγός Lady Beatrice, πρώην ιδιοκτησίας των διδύμων αδελφών David και Frederick Barclay, δεν ήταν άγνωστη στους φίλους των θαλαμηγών. Η θαλαμηγός όμως πουλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στον Βρετανό χρηματιστή Peter Adam Daiches Dubens (γενν. 1966) με τίμημα κοντά στα 22 εκατομμύρια ευρώ.

Από τις 13 Ιουλίου είχε ήδη δηλώσει παρουσία στο Ιόνιο και το Kefalonia Press είχε καταγράψει πρώτο την άφιξή της. Με μήκος που της επιτρέπει να κινείται με επιβλητικότητα αλλά και χάρη, η Lady Beatrice έγινε για λίγες ημέρες το βασίλειο της πριγκιπικής οικογένειας.

Αγκυροβόλησε γύρω από την Κεφαλονιά , χαρίζοντας στην Κάθριν και τον Γουίλιαμ μέρες ηρεμίας μακριά από το Παλάτι. Μέχρι τις 25 Ιουλίου παρέμεινε στα ήρεμα νερά του νησιού, απολαμβάνοντας τη θάλασσα προτού χαράξει πορεία αναχώρησης.

Μια στολή κατάδυσης για τον μικρό πρίγκιπα

Ανάμεσα στις στιγμές που έγραψαν ιστορία, ξεχωρίζει μια λεπτομέρεια: το tender της θαλαμηγού ενώ κατευθυνόταν προς Ζάκυνθο αποχαιρετώντας την Κεφαλονιά επέστρεψε στο Αργοστόλι για να παραλάβει μια παιδική στολή κατάδυσης, παραγγελία για τον πρίγκιπα George. Από ένα εξειδικευμένο κατάστημα του Αργοστολίου, η παραγγελία παραδόθηκε απευθείας στο tender. Φαίνεται ότι ο μικρός πρίγκιπας ξετρελάθηκε με το βυθό της Κεφαλονιάς. Οι καταδύσεις δεν θα ήταν στο πρόγραμμα διακοπών της οικογένειας και τους βρήκε ο George απροετοίμαστους.

Διακριτικότητα και ασφάλεια

Η απόφαση της οικογένειας να μην αποβιβαστεί στην ξηρά είχε να κάνει με την ασφάλεια αλλά και την ψυχολογία των παιδιών. Ο επικεφαλής ασφαλείας κατέβηκε τουλάχιστον τρεις φορές στο Φισκάρδο για ελέγχους, αλλά ο μεγάλος αριθμός Βρετανών τουριστών έκανε σαφές ότι μια δημόσια εμφάνιση θα προκαλούσε αναστάτωση στα παιδιά. Έτσι, το πριγκιπικό ζεύγος και τα παιδιά προτίμησαν να μείνουν στο πλωτό τους καταφύγιο και μάλιστα πολύ ανοικτά στο Ιόνιο για απόλυτη ιδιωτικότητα.

Η ίδια η θαλαμηγός άλλωστε προσφέρει ιδιωτικούς χώρους αναψυχής: πισίνα, καταστρώματα σαν μικρές παραλίες, ακόμα και δυνατότητα ασφαλούς κολύμβησης στην προέκταση της μπουκα πόρτα. Για τα παιδιά, αυτή η «πλωτή παραλία» ήταν αρκετή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι όσοι συνεργάστηκαν για το ταξίδι αυτό πρόσωπα και εταιρείες έχουν υπογράψει δηλώσεις εμπιστευτικότητας με αυστηρές ρήτρες. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να διαρρεύσουν φωτογραφίες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ένα καλοκαίρι σαν παραμύθι

Η θάλασσα της Κεφαλονιάς, οι υπέροχες ακτές της και από ότι φαίνεται και ο βυθός της φιλοξένησε το πριγκιπικό ζευγάρι και την οικογένειά του διακριτικά, μακριά από τα φλας και τις κάμερες. Ηταν ένα ταξίδι αναζωογόνησης , δημιουργίας αναμνήσεων και μοναδικών οικογενειακών στιγμών.

Κι έτσι, χωρίς να το καταλάβει, το νησί βρέθηκε στο επίκεντρο της πιο ρομαντικής και κοσμοπολίτικης ιστορίας του φετινού καλοκαιριού και ας μην είδαμε ούτε ζωγραφιστούς τους πρωταγωνιστές της.