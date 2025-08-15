Βασιλικό καλοκαίρι στην Ελλάδα: Οι Γαλαζοαίματοι που βρέθηκαν στις ελληνικές θάλασσες

Η Ελλάδα του καλοκαιριού 2025 λάμπει για ακόμη μια φορά στα μάτια των ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών. Από τις σμαραγδένιες παραλίες του Ιονίου μέχρι τις χρυσές ακτές της Πελοποννήσου, γαλαζοαίματοι απ’ όλη την ήπειρο επιλέγουν τη χώρα μας για διακοπές υψηλής αισθητικής – αναζητώντας ηρεμία, ιδιωτικότητα αλλά και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία που δύσκολα βρίσκεις αλλού.

Η «βασιλική σύνοδος» στο Πόρτο Χέλι – Ολλανδοί και Ισπανοί μαζί

Στο επίκεντρο του φετινού καλοκαιριού, η στενή φιλία ανάμεσα στους Ολλανδούς και τους Ισπανούς μονάρχες. Ο βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος και η βασίλισσα Μάξιμα, ιδιοκτήτες εντυπωσιακής βίλας στο Κρανίδι, φημολογείται ότι φιλοξένησαν τον βασιλιά Φελίπε και τη βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας.

Δεν είναι τυχαία η επιλογή. Ο Βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας έχει ιδιαίτερους δεσμούς με την Ελλάδα, χάρη στη μητέρα του, βασίλισσα Σοφία , αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Μάλιστα, η πρόσφατη παραμονή της Ολλανδής πριγκίπισσας Αμαλίας στη Μαδρίτη φαίνεται πως έδεσε ακόμη περισσότερο τις δύο οικογένειες.

Η βίλα του Πόρτο Χελίου, πάντως, παραμένει σημείο συζήτησης στην Ολλανδία. Η αγορά της το 2012, σε περίοδο βαθιάς ελληνικής κρίσης, είχε προκαλέσει αντιδράσεις στον ολλανδικό Τύπο, που κατηγορούσε τους μονάρχες ότι παραθερίζουν εκτός συνόρων ,σε αντίθεση με άλλους Ευρωπαίους γαλαζοαίματους.

Οι Βρετανοί στα Επτάνησα και η μυστική κρουαζιέρα της Καμίλα

Την ίδια στιγμή, έντονη φημολογία θέλει τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον να απολαμβάνουν διακοπές στην Κεφαλονιά μαζί με τα τρία τους παιδιά. Οι ήσυχοι κόλποι και τα τιρκουάζ νερά του Ιονίου είναι ιδανικά για το απόλυτο «βασιλικό» ησυχαστήριο.

Μια ντόπια συνταξιούχος μάλιστα ισχυρίζεται πως τους είδε σε υπερπολυτελές σούπερ-γιοτ, αν και οι υπόλοιποι κάτοικοι παραμένουν δύσπιστοι. Το βέβαιο είναι ότι οι Βρετανοί βασιλείς δείχνουν διαχρονική αδυναμία στην Ελλάδα.

Όσο για τη βασίλισσα Καμίλα ; Επέλεξε μόνη της μια κρουαζιέρα επιπέδου… κινηματογραφικής παραγωγής.Εντοπίστηκε στο υπερσύγχρονο «Zenobia», αξίας 30 εκατ. λιρών, ιδιοκτησίας Σύρου-Σαουδάραβα μεγιστάνα. Με βιβλιοθήκη, σινεμά και εντυπωσιακούς εσωτερικούς χώρους, το γιοτ πρόσφερε στην Καμίλα την απόλυτη χαλάρωση, μακριά από τα φώτα του Μπάκιγχαμ.

Γιατί η Ελλάδα τους κερδίζει πάντα

Δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα, ούτε οι οικογενειακοί δεσμοί με την τέως ελληνική βασιλική οικογένεια. Είναι η αίσθηση ελευθερίας, η ανεπιτήδευτη ομορφιά των τοπίων, η ζεστασιά των ανθρώπων και η διακριτική πολυτέλεια που κάνει τους ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους να επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Η Ελλάδα, άλλωστε, ξέρει να υποδέχεται τους ισχυρούς, αλλά και να τους κάνει να νιώθουν σαν στο σπίτι τους.