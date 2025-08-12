Στην Ελλάδα η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας - Πού βρίσκονται ο Φελίπε και η Λετίθια

Διακοπές στην Ελλάδα κάνουν ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας, η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο κόρες τους, η 19χρονη πριγκίπισσα Λεονόρ και η 18χρονη Ινφάντα Σοφία. Σύμφωνα με το Mujer Hoy, αναχώρησαν με προορισμό την Αθήνα στις 21:30, την Τετάρτη 6 Αυγούστου.

Όπως εξηγεί το ισπανικό περιοδικό Hola!, τα αρχεία πτήσεων του αεροσκάφους Falcon που χρησιμοποιεί η ισπανική βασιλική οικογένεια έχουν δημοσιοποιηθεί από πέρυσι, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις μετακινήσεις τους.

Πού διαμένουν

Πιστεύεται ότι οι Ισπανοί γαλαζοαίματοι διαμένουν στην έπαυλη των Ολλανδών royals, του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μαξίμα, στο Κρανίδι Αργολίδας.



Η έπαυλη αγοράστηκε το 2012 από τον Γερμανό φωτογράφο Μάνφρεντ Ρίκερ για περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, είναι πάνω από 4.000 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει τρία ξεχωριστά κτίρια, γήπεδο τένις, πισίνα, ιδιωτική παραλία και ένα λιμάνι. Είναι επίσης περιτριγυρισμένη από πυκνή βλάστηση, εξασφαλίζοντας απόλυτη ιδιωτικότητα.

Η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας/IMAGO

«Παρόλο που ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και η οικογένειά τους περνούν παραδοσιακά τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μαγιόρκα, το νησί είναι πολύ ανοιχτό στα μέσα ενημέρωσης και το κοινό», λέει η Αντρέα Κααμάνο, διευθύντρια ψηφιακού περιεχομένου του περιοδικού Hello.

«Οι διακοπές τους στην Ελλάδα είναι η πραγματική τους απόδραση από τα φώτα της δημοσιότητας –είναι εξαιρετικά ιδιωτικές και εκεί μπορούν πραγματικά να χαλαρώσουν. Έχουν μια θερμή σχέση με τους Ολλανδούς γαλαζοαίματους και έχουν μείνει και στο παρελθόν στο εξοχικό του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μαξίμα, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη ότι επέλεξαν να ταξιδέψουν ξανά εκεί φέτος» προσθέτει.



Αξίζει να σημειωθεί πως όταν έγινε γνωστό πως η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας βρίσκονται στην Ελλάδα όπου πραγματοποιούν διακοπές διάρκειας 8 εβδομάδων, προκλήθηκαν σφοδρές αντιδράσεις στην πατρίδα τους.