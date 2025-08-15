Πριγκίπισσα Άννα: Στα 75 της παραμένει η «σκληρή εργάτρια» του Παλατιού -Το πορτρέτο για τα γενέθλια

Η Πριγκίπισσα Άννα γιορτάζει σήμερα τα 75 της , και το κάνει όπως μόνο εκείνη ξέρει: αθόρυβα, χωρίς υπερβολές και με το βλέμμα στραμμένο στη δουλειά.

Νέο πορτρέτο

Σύμφωνα με το People o επί χρόνια φωτογράφος της, John Swannell, απαθανάτισε ξανά την πιο «αθόρυβα δυνατή» παρουσία της βασιλικής οικογένειας. Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της που εμφανίζεται με κομψό chignon αντί για το κλασικό bouffant, μικρή αλλαγή, μεγάλη συζήτηση στα royal παρασκήνια.

The Princess Royal photographed by John Swannell to mark her 75th birthday ✨😍💙💎 pic.twitter.com/vyXk5VV5an — Princess Anne & Sir Tim Laurence ✨ (@TheLaurences_) August 14, 2025

Κανόνες και παραδόσεις για τους εορτασμούς

Δεν κάνει φανταχτερά πάρτι για γενέθλια που τελειώνουν σε «5». Παρ’ όλα αυτά, το Παλάτι και η Βασιλική Νομισματοκοπία τίμησαν την ημέρα με συλλεκτικό νόμισμα των 5 λιρών, φέρνοντας χαμόγελα στους συλλέκτες.

Η πιο εργατική royal

Από τα πρωινά εγκαίνια μέχρι τις βραδινές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, η Άννα παραμένει η πιο δραστήρια της οικογένειας. Λίγες μέρες πριν, συγκέντρωσε στο Μπάκινχαμ 200 εκπροσώπους από πάνω από 100 οργανισμούς που στηρίζει προσωπικά.



Το μήνυμα; Στα 75 της, η Πριγκίπισσα Άννα δεν σταματά. Η διακριτικότητα είναι το όπλο της, η αφοσίωση το σήμα κατατεθέν της. Και στο Παλάτι ξέρουν ότι… αν θες να γίνει η δουλειά, την δίνεις στην Άννα.