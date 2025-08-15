Πριγκίπισσα Άννα: Στα 75 της παραμένει η «σκληρή εργάτρια» του Παλατιού -Το πορτρέτο για τα γενέθλια
Γενέθλια σήμερα για την Άννα της Αγγλίας που γιορτάζει τα 75α χρόνια της με ένα διαφορετικό πορτρέτο που σίγουρα θα ξεσηκώσει τους ειδικούς στους royals.
Η Πριγκίπισσα Άννα γιορτάζει σήμερα τα 75 της , και το κάνει όπως μόνο εκείνη ξέρει: αθόρυβα, χωρίς υπερβολές και με το βλέμμα στραμμένο στη δουλειά.
Νέο πορτρέτο
Σύμφωνα με το People o επί χρόνια φωτογράφος της, John Swannell, απαθανάτισε ξανά την πιο «αθόρυβα δυνατή» παρουσία της βασιλικής οικογένειας. Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της που εμφανίζεται με κομψό chignon αντί για το κλασικό bouffant, μικρή αλλαγή, μεγάλη συζήτηση στα royal παρασκήνια.
Κανόνες και παραδόσεις για τους εορτασμούς
Δεν κάνει φανταχτερά πάρτι για γενέθλια που τελειώνουν σε «5». Παρ’ όλα αυτά, το Παλάτι και η Βασιλική Νομισματοκοπία τίμησαν την ημέρα με συλλεκτικό νόμισμα των 5 λιρών, φέρνοντας χαμόγελα στους συλλέκτες.
Η πιο εργατική royal
Από τα πρωινά εγκαίνια μέχρι τις βραδινές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, η Άννα παραμένει η πιο δραστήρια της οικογένειας. Λίγες μέρες πριν, συγκέντρωσε στο Μπάκινχαμ 200 εκπροσώπους από πάνω από 100 οργανισμούς που στηρίζει προσωπικά.
Το μήνυμα; Στα 75 της, η Πριγκίπισσα Άννα δεν σταματά. Η διακριτικότητα είναι το όπλο της, η αφοσίωση το σήμα κατατεθέν της. Και στο Παλάτι ξέρουν ότι… αν θες να γίνει η δουλειά, την δίνεις στην Άννα.