Το γράμμα στην Νταϊάνα που έκανε τον Κάρολο… ρομαντικό για «μια μέρα» - Λόγια που δεν ξαναείπε ποτέ

Παραμονή του παραμυθένιου βασιλικού γάμου του 1981, ο πρίγκιπας Κάρολος έκανε κάτι που —σύμφωνα με όσους τον γνώριζαν— δεν ήταν και τόσο συνηθισμένο: έγραψε ένα σημείωμα γεμάτο ενθάρρυνση προς τη μέλλουσα σύζυγό του, τη λαμπερή Νταϊάνα. Μαζί, της έστειλε και ένα δαχτυλίδι με το έμβλημα του Πρίγκιπα της Ουαλίας. Δεν ήταν ακριβώς επιστολή αγάπης που θα «έλιωνε» καρδιές, αλλά για τα μέτρα του Καρόλου, θεωρήθηκε… σχεδόν ρομαντική κίνηση.

Σε αυτό είχε γράψει: «Είμαι τόσο περήφανος για σένα, και όταν προχωρήσεις αύριο, θα είμαι εκεί για σένα στο ιερό». Αυτή η κίνηση, όντας σπάνια εκδήλωση τρυφερότητας εκ μέρους του Καρόλου, καταδεικνύει πόσο λίγες ήταν αυτές οι στιγμές επαφής ανάμεσά τους. Ο πρώην μπάτλερ του Καρόλου, Paul Burrell,​​​​​​ είχε επιβεβαιώσει σε δηλώσεις του πως ο μονάρχης πράγματι δεν ήταν άνθρωπος που έτεινε σε ρομαντικές χειρονομίες

«Είναι τόσο λυπηρό να λέω ότι δεν την αγάπησε ποτέ και ότι, κατά συνέπεια, δεν ανταπέδωσε ποτέ αυτές τις χειρονομίες», είχε εξομολογηθεί ένας πρώην υπάλληλος του παλατιού. «Δεν ήταν ρομαντικός. Προσπαθούσε να είναι, αλλά δεν είχε ούτε ίχνος ρομαντισμού μέσα του».

Το συγκεκριμένο γράμμα, έμεινε σαν μια μικρή «παραφωνία» στον συνήθως συγκρατημένο χαρακτήρα του. Και ίσως γι’ αυτό να έχει τόση αξία: ήταν η απόδειξη πως, έστω για μια στιγμή, ο πρίγκιπας που έμοιαζε πάντα πιο άνετος με τα άλογα και τα πρωτόκολλα, άφησε χώρο για λίγη —έστω δειλή— τρυφερότητα.

Από την άλλη πλευρά, η ίδια η Νταϊάνα ήταν συχνά πηγή ζεστών και διαχυτικών μηνυμάτων. Οι επιστολές και οι κάρτες που έστελνε με λαχτάρα ήταν γεμάτες ελπίδα, στοργή και προσμονή — μια καθημερινή πρακτική που δεν έτυχε ισότιμης ανταπόδοσης.

Το χάσμα έγινε ακόμη πιο βαθύ καθώς η σχέση εξελισσόταν. Παρά το αρχικό φως της ελπίδας, οι ταραχές στον γάμο ήταν εμφανείς και εγκαινίασαν μια πορεία από απόσταση και αδιέξοδα.