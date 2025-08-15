Τα δάκρυα της Καμίλα: Ο συγκλονιστικός χαιρετισμός 105χρονου βετεράνου στον Βασιλιά Κάρολο

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή σημάδεψε την 80ή επέτειο της VJ Day στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η βασίλισσα Καμίλα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, όταν άκουσε τον 105χρονο βετεράνο Yavar Abbas να χαιρετά τον βασιλιά Κάρολο Γ’ με τη φράση: «Στον γενναίο μου Βασιλιά».

Τα λόγια του, αναφορά στη μάχη που δίνει ο μονάρχης με τον καρκίνο, συγκίνησαν βαθιά το βασιλικό ζεύγος, με τη στιγμή να γίνεται το πιο δυναμικό στιγμιότυπο της ημέρας.

King Charles III and Queen Camilla joined World War Two veterans for a remembrance service to mark the 80th anniversary of VJ Day at the National Memorial Arboretum in Staffordshire.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Μνημείο Δένδρων στο Στάφορντσιρ, υπό την αιγίδα της Βασιλικής Βρετανικής Λεγεώνας και της βρετανικής κυβέρνησης. Ο Βασιλιάς Κάρολος ντυμένος με την επίσημη στολή του Στρατάρχη, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ η Καμίλα άφησε ένα μπουκέτο λουλούδια. Η τελετή κορυφώθηκε με τη δίλεπτη σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

King Charles III and Queen Camilla react during the national Service of Remembrance, to mark the 80th Anniversary of VJ Day at the National Memorial Arboretum in Alrewas, Staffordshire.



Στο πλευρό τους βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καθώς και δεκάδες βετεράνοι με τις οικογένειές τους.

Νωρίτερα, ο Κάρολος είχε τιμήσει τους ήρωες του πολέμου στον Ειρηνικό και την Άπω Ανατολή με ένα προηχογραφημένο μήνυμα, εξυμνώντας το θάρρος και τη συντροφικότητά τους.



Η VJ Day (Victory over Japan Day) σηματοδοτεί το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με την άνευ όρων παράδοση της Ιαπωνίας στις 15 Αυγούστου 1945 – μια ημερομηνία που μένει ανεξίτηλη στην Ιστορία.