Το κρυφό «τραύμα» της Καμίλα: Η άσεμνη επίθεση που δέχθηκε στα 16 της και αποκαλύφθηκε τώρα

Μια άγνωστη, αλλά ιδιαίτερα σοβαρή εμπειρία από την εφηβική ηλικία της Καμίλα αποκαλύπτεται μέσα από τις σελίδες του νέου βιβλίου «Power and the Palace» του πρώην βασιλικού συντάκτη των Times, Βαλεντάιν Λόου.

Σύμφωνα με την αφήγηση, η βασίλισσα, σε ηλικία μόλις 16 ετών, έπεσε θύμα απόπειρας άσεμνης επίθεσης. Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, κατάφερε να αποκρούσει τον επιτιθέμενο χρησιμοποιώντας το τακούνι του παπουτσιού της — μια αντίδραση που, όπως εξομολογήθηκε αργότερα, της είχε υποδείξει η μητέρα της για να προστατευτεί σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Βαλεντάιν Λόου, η Καμίλα αποκάλυψε την ιστορία στον Μπόρις Τζόνσον το 2008, όταν εκείνος ήταν δήμαρχος του Λονδίνου. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε τρένο με προορισμό τον σταθμό Πάντινγκτον, όταν η έφηβη τότε Καμίλα, δέχθηκε άσεμνη επίθεση από έναν άνδρα που την άγγιζε χωρίς τη συγκατάθεσή της. Εκείνη αντέδρασε άμεσα, βγάζοντας το παπούτσι της και χτυπώντας τον με το τακούνι.

Μόλις έφτασε στο Λονδίνο, ενημέρωσε το προσωπικό του σταθμού για το περιστατικό και ο δράστης συνελήφθη. Αν και το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση, δεν έχει διαψεύσει το περιστατικό.

Γιατί δεν έχει δημοσιοποιήσει την τραυματική εμπειρία της

Η ιστορία, που ήρθε στο φως μετά από χρόνια σιωπής, ρίχνει φως σε μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ζωής της βασίλισσας και τη συνδέει με τον διαρκή της αγώνα υπέρ των θυμάτων σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

Πηγές από το περιβάλλον της βασίλισσας αναφέρουν ότι η ίδια επέλεξε να μη δημοσιοποιήσει στο παρελθόν την προσωπική της εμπειρία από την απόπειρα επίθεσης, καθώς δεν ήθελε να μετατοπιστεί η προσοχή από τα θύματα με τα οποία συνεργάζεται ενεργά σήμερα.

Παρόλα αυτά σε μια σειρά από ομιλίες, η Καμίλα μίλησε για το θάρρος όσων έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία και γιατί δεν πρέπει να αισθάνονται φόβο ή στιγματισμό όταν μιλούν ανοιχτά.

«Μέσα από τη δουλειά μου, έχω μιλήσει με πολλές γυναίκες που έχουν ζήσει με καταναγκαστικό έλεγχο και ενδοοικογενειακή βία και, ευτυχώς, βγαίνουν στο άλλο άκρο ως νικήτριες και όχι θύματα.

Είναι μερικοί από τους πιο γενναίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Οι ιστορίες τους είναι οδυνηρές και έχουν κάνει ακόμη και τους πιο σκληρούς ακροατές τους να δακρύσουν. Γι' αυτό είναι τόσο ζωτικής σημασίας αυτά τα θύματα να μην αισθάνονται πλέον ντροπή ή καμία ευθύνη» είπε χαρακτηριστικά σε μια ομιλία το 2020.

Βασιλικοί κύκλοι σημειώνουν επίσης ότι, αν η δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό το περιστατικό της εφηβείας της συμβάλει στην αποστιγματοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης —την οποία συνεχίζουν να βιώνουν πάρα πολλά νεαρά κορίτσια μέχρι και σήμερα— τότε ίσως κάτι θετικό μπορεί να προκύψει από μια τόσο αρνητική εμπειρία.