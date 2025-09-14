Η μάχη των βασιλισσών: Ποια κρατάει τα σκήπτρα των μεγαλύτερων καλοκαιρινών διακοπών

Οι ανώτεροι εκπρόσωποι των βασιλικών οικογενειών επέστρεψαν στα επίσημα προγράμματά τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου, έπειτα από την καλοκαιρινή ανάπαυλα.

Κάποιοι προτίμησαν να περάσουν τις διακοπές τους στις θερινές κατοικίες τους στην επαρχία, ενώ άλλοι πραγματοποίησαν εξορμήσεις στη χώρα μας, γεγονός που προκάλεσε ορισμένη δυσαρέσκεια στους πολίτες των χωρών τους λόγω της... διάρκειάς τους.

Γουλιέλμος-Αλέξανδρος (50 ημέρες) και Μάξιμα της Ολλανδίας (59 ημέρες)

Η ολλανδική βασιλική οικογένεια πραγματοποίησε τις μακρύτερες σε διάρκεια καλοκαιρινές διακοπές. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μάξιμα έγινε στις 5 Ιουλίου, όταν ταξίδεψε στην Ελβετία με την κόρη της Πριγκίπισσα Αριάνα για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών.

Ο Βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του μία ημέρα αργότερα, στις 6 Ιουλίου. Μετά την αποφοίτηση της Πριγκίπισσας Αμαλίας στις 14 Ιουλίου, σύσσωμη η οικογένεια ταξίδεψε για την Ελλάδα όπου διατηρεί πολυτελή έπαυλη στο Κρανίδι στην Αργολίδα.

Ο Ολλανδός βασιλιάς επέστρεψε στα μέσα του Αυγούστου στη χώρα του για ορισμένες υποχρεώσεις. Από την πλευρά της, η βασίλισσα Μάξιμα παράτεινε τη διαμονή της στην Ελλάδα, επιστρέφοντας στην Ολλανδία στις 2 Σεπτεμβρίου, έπειτα από 59 ημέρες. Έτσι κατέχει το ρεκόρ των μεγαλύτερων καλοκαιρινών διακοπών ανάμεσα στις Ευρωπαίες βασίλισσες.

Ουίλιαμ και Κέιτ (53 ημέρες)

Αν και δεν είναι ακόμη βασιλείς, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ξεχώρισαν το φετινό καλοκαίρι για τη μακρά απουσία τους από δημόσιες εμφανίσεις. Η τελευταία επίσημη εμφάνισή τους ήταν στις 13 Ιουλίου, στον τελικό του Γουίμπλεντον. Όπως ήθελα τα δημοσιεύματα, το πριγκιπικό ζευγάρι της Αγγλίας απόλαυσε ολιγοήμερες διακοπές με τα τρία του παιδιά στην Κεφαλονιά αφού φαίνεται πως εθεάθησαν σε πολυτελές γιοτ.

Στη συνέχεια αναχώρησαν για να συνεχίσουν τις διακοπές τους στο κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία μαζί με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα. Από τις 4 Σεπτεμβρίου, σύσσωμη η οικογένεια επέστρεψε στο Λονδίνο αφού τα τρία μικρά παιδιά ξεκινούσαν το σχολείο. Συνολικά, απόλαυσαν 53 ημέρες διακοπών — ένας αριθμός ιδιαίτερα εντυπωσιακός, δεδομένου ότι πρόκειται για τους άμεσους κληρονόμους του βρετανικού θρόνου.

Φρειδερίκος και Μαίρη της Δανίας (45 ημέρες και 41 ημέρες)

Οι Δανοί μονάρχες ξεκίνησαν τις διακοπές τους πολύ νωρίς, όπως συνηθίζουν. Η τελευταία εκδήλωση της Μαίρης στην οποία παρέστη ήταν στις 3 Ιουλίου, σε δείπνο για την προεδρία της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο Φρειδερίκος στις 4 Ιουλίου, στο Εθνικό Συνέδριο DGI 2025. Στη συνέχεια, το ζευγάρι απόλαυσε αρκετές εβδομάδες ξεκούρασης στο εξωτερικό, σε άγνωστο προορισμό, πριν εγκατασταθεί επίσημα στο Παλάτι Gråsten στις 29 Ιουλίου, για τις παραδοσιακές οικογενειακές διακοπές.

Η Βασίλισσα Μαίρη επέστρεψε στις υποχρεώσεις της στις 13 Αυγούστου ενώ ο Βασιλιάς Φρειδερίκος επέκτεινε τις διακοπές του έως τις 18 Αυγούστου. Και οι δύο έκαναν κάποιες σποραδικές δημόσιες εμφανίσεις, όμως επίσημα οι καλοκαιρινές διακοπές τους ήταν από τις μεγαλύτερες σε σύγκριση με άλλες χρονιές.

Φελίπε και Λετίθια της Ισπανίας (24 ημέρες)

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ισπανίας έκαναν ένα από τα πλέον εγκρατή καλοκαίρια σε σχέση με τους άλλους ευρωπαϊκούς οίκους. Η τελευταία κοινή τους εκδήλωση ήταν στις 4 Αυγούστου στο Marivent στη Μαγιόρκα, με την παραδοσιακή δεξίωση για εκπροσώπους της κοινωνίας των Βαλεαρίδων.

Την επόμενη ημέρα έκαναν μια σύντομη εμφάνιση στην Πάλμα, σε έκθεση του Μιρό, και στη συνέχεια αναχώρησαν για λίγες ημέρες ξεκούρασης για άγνωστο προορισμό. Λέγεται πως επισκέφθηκαν το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας στην Ελλάδα αφού είναι ένας προορισμός που αγαπούν ιδιαίτερα.

Το πρόγραμμά τους ωστόσο διακόπηκε απότομα λόγω των πυρκαγιών που σάρωσαν την Ισπανία. Ο Φελίπε επέστρεψε στις 17 Αυγούστου για να επισκεφθεί τη Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης στο Τορεχόν. Μάλιστα, στις 28 Αυγούστου αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν τριήμερη περιοδεία στις πληγείσες περιοχές. Συνολικά, απόλαυσαν 24 ημέρες χωρίς επίσημες δεσμεύσεις — τον μικρότερο αριθμό από όλους τους ευρωπαίους μονάρχες.