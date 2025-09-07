Η ινφάντα Σοφία αλλάζει ζωή: Το δωμάτιο 13 τετραγωνικών στις φοιτητικές εστίες της Λισαβόνας

Η Ινφάντα Σοφία, δευτερότοκη κόρη του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια, πρόκειται να κάνει ένα νέο βήμα στην ακαδημαϊκή και προσωπική της ζωή.

Ήδη έχει μετακομίσει στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας Λισαβόνα όπου θα ξεκινήσει τις πανεπιστημιακές της σπουδές στο Forward College, ένα ιδιωτικό ίδρυμα που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το London School of Economics.

Το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα θα έχει τρεις σταθμούς: τη Λισαβόνα, το Βερολίνο και το Παρίσι. Η μικρότερη αδερφή της πριγκίπισσας Λεονόρ θα σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις αφού απέρριψε να ακολουθήσει στρατιωτική εκπαίδευση στην Μαδρίτη όπως πρότασσε το βασιλικό πρωτόκολλο.

Η νέα ζωή στη... φοιτητική εστία

Η πανεπιστημιακή ζωή συνοδεύεται και από το μέρος που θα μείνει ο νέος φοιτητής. Η Σοφία φαίνεται πως επέλεξε να ζήσει στην εστία γεγονός που αντικατοπτρίζει αυτή την αλλαγή εποχής που όλοι σχολίαζαν για τη βασιλική οικογένεια.

Αν και θα έχει τον δικό της χώρο ένα μονόκλινο δωμάτιο με ιδιωτικό μπάνιο αυτό δεν θα ξεπερνάει τα 13 με 20 τετραγωνικά όπως αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα.

Πρόκειται για μια μικρή πολυτέλεια που παρέχει ιδιωτικότητα και αυτονομία, σε αντίθεση με το κοινό δωμάτιο που μοιραζόταν όσο βρισκόταν σε σχολείο στην Ουαλία.

Ωστόσο, θα αναγκαστεί να μοιραστεί την κοιζίνα καθώς αυτή είναι κοινόχρηστη για όλους τους ενοίκους όπως και οι λοιποί χώροι: γυμναστήριο, οι αίθουσες μελέτης που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την κοινοτική ζωή και τις ανταλλαγές μεταξύ των φοιτητών.

Το κόστος κυμαίνεται κάθε δωματίου από 590 έως 690 ευρώ το μήνα, σύμφωνα με το περιοδικό Lecturas, ποσό που προστίθεται στα ετήσια δίδακτρα των 18.500 ευρώ στο Forward College .

Η αντίθεση με την προηγούμενη διαμονή της στην Ουαλία δεν είναι μόνο στις ανέσεις, αλλά και το περιβάλλον. Ενώ στο UWC Atlantic College η Ινφάντα ζούσε περιτριγυρισμένη από τη φύση και τα μεσαιωνικά τείχη, το Forward College βρίσκεται στην καρδιά της Λισαβόνας.

Μόλις λίγα λεπτά από εμβληματικές τοποθεσίες όπως η Μπάισα, το Τσιάδο και οι όχθες του Τάγου, η Σοφία θα έχει την ευκαιρία να βυθιστεί στην πολιτιστική ζωή της πόλης, να βιώσει την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά της και να μοιραστεί εμπειρίες με νέους από διαφορετικά υπόβαθρα.