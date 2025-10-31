Η Λετίθια συντετριμμένη δεν συγκρατεί τα δάκρυά της στη Βαλένθια- Η κίνηση του Φελίπε που συζητήθηκε

Επίσημη επίσκεψη έναν χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 230 νεκρούς στη Βαλένθια έκανε το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας την Τετάρτη 29/10.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα ενώ συνομίλησαν με μέλη οικογενειών που έχασαν τους αγαπημένους τους αλλά και με επιζώντες. Παράλληλα ενημερώθηκαν για την πορεία των προγραμμάτων στήριξης που ξεκίνησε η ισπανική κυβέρνηση για την ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν.

Κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, η βασίλισσα Λετίθια δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνηση και τα δάκρυά της ενώ φάνηκε ταραγμένη τη στιγμή που απηύθυνε λόγο.

Η Λετίθια στη συνέχεια αγκάλιασε κάθε άτομο που ανέβηκε στη σκηνή για να διηγηθεί πώς βίωσε την καταστροφή και τις ιστορίες ανθρώπων που χάθηκαν εκείνη την ημέρα.

Η βασίλισσα Λετίθια με συγγενή θύματος των πλημμυρών στη Βαλένθια / Reuters

Η χειρονομία του Φελίπε στη σύζυγό του

Αποχωρώντας από το Μουσείο Επιστημών της Βαλένθια όπου πραγματοποιούνταν η εκδήλωση, η Λετίθια φαινόταν συναισθηματικά φορτισμένη με τον βασιλιά Φελίπε να την πλησιάζει και να της ψιθυρίζει κάτι στο αυτί.

Στη συνέχεια τείνει το χέρι του στη μέση της και την αγκαλιάζει, αδιαφορώντας για τις κάμερες που βρίσκονταν γύρω τους, με εκείνη να επιταχύνει το βήμα.

Η στήριξη της Λετίθια στους πληγέντες

Υπενθυμίζεται ότι η Λετίθια είχε αναλάβει προσωπικά τις δράσεις που εισήγαγε η κυβέρνηση Σάντσεθ για τους πληγέντες της Βαλένθια.

Οι επισκέψεις της στον τόπο της τραγωδίας ήταν, σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, συχνές ενώ η ίδια είχε στηρίξει τοπικές επιχειρήσεις έμμεσα ή άμεσα (είχε φορέσει ρούχα σχεδιαστών από τις πληγείσες περιοχές σε επίσημες εκδηλώσεις).