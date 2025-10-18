Λετίθια και Σοφία κλέβουν την παράσταση: Η συγκινητική στιγμή στη νοηματική και η αμήχανη «γκάφα»

Με μεγαλοπρέπεια και ιδιαίτερες τιμές γιόρτασε την περασμένη Κυριακή 12 Οκτωβρίου στα Ανάκτορα της Μαδρίτης την εθνική εορτή της Ισπανίας η βασιλική οικογένεια.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η τετράδα βασιλιάς Φελίπε, βασίλισσα Λετίθια, πριγκίπισσα Λεονόρ και Ινφάντα Σοφία ενώθηκαν ξανά μετά από 4 χρόνια.

Η συγκινητική στιγμή της Λετίθια

Κατά την καθιερωμένη δεξίωση, οι τέσσερίς τους χαιρέτησαν έναν έναν τους 1.000 καλεσμένους ωστόσο μια σκηνή είναι αυτή που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή δεν ήταν άλλη από τη στιγμή που η βασίλισσα Λετίθια χαιρέτησε τον πρόεδρο του Ιδρύματος Κωφών της Ισπανίας στη νοηματική γλώσσα.

Τι είπε η βασίλισσα Λετίθια

Η βασίλισσα Λετίθια περιορίστηκε σε ελάχιστες λέξεις θέλοντας να τιμήσει τον άνθρωπο που βρισκόταν απέναντί της. Έτσι, όπως αναφέρει ένας ειδικός στη νοηματική γλώσσα, η Ισπανίδα βασίλισσα είπε «Ευχαριστώ που ήλθατε».

Φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες δεν μπόρεσαν παρά να επικροτήσουν την κίνηση της Λετίθια. «Ένα χειροκρότημα για την προσπάθειά της» έγραψε ένας, ενώ ένας άλλος σημείωσε «Μπράβο Λετίθια».

Δεν είναι η πρώτη φορά που βασίλισσα Λετίθια επιχειρεί να επικοινωνήσει στη νοηματική γλώσσα θέλοντας να τιμήσει τους προσκεκλημένους της.

Το νευρικό χαμόγελο της Ινφάντα Σοφία

Φυσικά δεν έλειψαν οι μικρές γκάφες που έδωσαν μια νότα ανεμελιάς στην ημέρα. Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στην Ισπανία, η Ινφάντα Σοφία έσκασε ένα νευρικό χαμόγελο αμέσως μετά ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ήταν η στιγμή που διαδηλωτές άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Το στιγμιότυπο έπιασαν οι κάμερες του RTVE εστιάζοντας πάνω της. Η ίδια κατάλαβε ότι είχε γίνει το επίκεντρο με αποτέλεσμα να στρέψει το βλέμμα της αλλού προσπαθώντας να συγκρατηθεί.