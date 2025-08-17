Νέα αρχή για την οικογένεια Ουίλιαμ και Κέιτ - Η απόφαση για την μεγάλη αλλαγή

Σε ένα νέο κεφάλαιο οικογενειακής ζωής εισέρχονται ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς ετοιμάζονται να μετακομίσουν μαζί με τα τρία τους παιδιά τον Τζορτζ, τη Σαρλότ και τον Λούι, στην επιβλητική έπαυλη Forest Lodge, που βρίσκεται στο Windsor Great Park. Στόχος είναι η μετακόμιση να γίνει μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η νέα κατοικία

Η νέα κατοικία, οκτακλίνη και γεμάτη ιστορικά στοιχεία, όπως περίτεχνες γύψινες κορνίζες, μαρμάρινες εστίες και ανάκτορα στυλ, αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερο χώρο και ακόμη μεγαλύτερη ιδιωτικότητα για την οικογένεια.

Το Forest Lodge είναι ένα Grade II-listed κτήριο ηλικίας άνω των 300 ετών, στην περιοχή Windsor Great Park, μόλις λίγα μόλις μίλια μακριά από την τρέχουσα κατοικία τους, το Adelaide Cottage. Οι άδειες για μικρές εσωτερικές και εξωτερικές παρεμβάσεις, όπως αντικατάσταση παραθύρου και τροποποίηση τζακιού, έχουν ήδη εγκριθεί και οι εργασίες έχουν ξεκινήσει στην κατοικία, οι οποίες καλύπτονται από τους ίδιους τους Ουίλιαμ και Κέιτ.

Η μετακόμιση αυτή έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο για την οικογένεια: την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ, καθώς και τις πολύ προσωπικές μάχες με τον καρκίνο, η Κέιτ είναι πλέον σε ύφεση, και τον βασιλιά Κάρολο, που συνεχίζει τη θεραπεία.

Θεωρείται πως αυτή η μετακίνηση θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή, αντανακλώντας την επιθυμία της οικογένειας για σταθερότητα, ιδιωτικότητα και πιο απλή, καθημερινή ζωή για τα παιδιά