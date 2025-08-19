Η τραγωδία που «γέννησε» το φιλανθρωπικό έργο της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό

Πίσω από το συγκλονιστικό φιλανθρωπικό έργο της πριγκίπισσας Σαρλίν κρύβεται μια παιδική τραγωδία που τη σημάδεψε για πάντα. Η πρώην Ολυμπιονίκης της κολύμβησης και σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου, σε νέα της συνέντευξη στη γαλλική Ouest-France, άνοιξε την καρδιά της και αποκάλυψε το μυστικό που καθόρισε τον αγώνα ζωής που δίνει για την ασφάλεια στο νερό.



«Ο Ρίτσαρντ πνίγηκε σε ένα ποτάμι, κοντά στο σπίτι του θείου μου. Ήταν μόλις πέντε χρονών», εξομολογήθηκε με συγκίνηση η Σαρλίν, μιλώντας για τον ξάδερφό της. «Ήταν καταστροφικό για όλη την οικογένειά μας. Δεν νομίζω ότι αυτός ο πόνος φεύγει ποτέ».



Από τότε, η 47χρονη πριγκίπισσα έχει κάνει αποστολή της να μετατρέψει την εκμάθηση κολύμβησης σε θεμελιώδες δικαίωμα για όλα τα παιδιά. «Όπως η ανάγνωση, έτσι και το κολύμπι πρέπει να είναι προσιτό σε όλους. Το κόστος δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο για μια δεξιότητα που σώζει ζωές», τονίζει με νόημα.



Η εξομολόγησή της έρχεται σε μια περίοδο που οι αριθμοί σοκάρουν: μόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στη Γαλλία καταγράφηκαν 193 θάνατοι από πνιγμό. «Είμαι βαθιά ανήσυχη από την απότομη αύξηση», παραδέχεται η ίδια.

Η δημιουργία του ιδρύματος

Το ίδρυμα που δημιούργησε το 2014, Fondation Princesse Charlène de Monaco, έχει ήδη αγγίξει πάνω από ένα εκατομμύριο ζωές σε 43 χώρες, με προγράμματα όπως «Μάθε να Κολυμπάς», «Ασφάλεια στο Νερό» και «Αθλητισμός και Εκπαίδευση». Ο στόχος είναι ένας: να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές και να εμπνευστούν τα παιδιά μέσω του αθλητισμού.



Ακόμα και στο προνομιούχο Μονακό, όπου οι εγκαταστάσεις θεωρούνται υποδειγματικές, η Σαρλίν δεν παύει να υπενθυμίζει πως «πουθενά δεν πρέπει να αισθάνεσαι απόλυτα ασφαλής» και ότι «η επαγρύπνηση είναι πάντα απαραίτητη».



Το περασμένο καλοκαίρι, βρέθηκε στην παραλία Λαρβότο για την ετήσια Ημέρα Ασφάλειας στο Νερό, παρακολουθώντας μικρούς και μεγάλους να εκπαιδεύονται σε τεχνικές διάσωσης. Το Παλάτι του Μονακό άλλωστε έχει ξεκαθαρίσει: τα μαθήματα κολύμβησης πρέπει να ξεκινούν από την προσχολική ηλικία.

Η κοινή πορεία με τον Αλβέρτο του Μονακό

Η Σαρλίν Βίτστοκ γνώρισε τον πρίγκιπα Αλβέρτο το 2000, λίγο μετά τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με την ομάδα της Νότιας Αφρικής. Έναν χρόνο αργότερα ξεκίνησε η κοινή τους πορεία, που επισφραγίστηκε με γάμο το 2011 και με τον ερχομό των διδύμων Ζακ και Γκαμπριέλ, οι οποίοι σήμερα είναι 11 ετών.

Πίσω όμως από τις επίσημες τελετές και τη λάμψη του παλατιού, η Σαρλίν κουβαλά πάντα τη μνήμη του μικρού Ρίτσαρντ. Και μετατρέπει τον πόνο της σε δύναμη, για να μη ζήσει καμία οικογένεια ξανά τον ίδιο εφιάλτη.