«Παράπλευρες απώλειες» φέρνει η μετακόμιση Ουίλιαμ - Κέιτ: Τι θα γίνει με τους γείτονες

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έζησαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο Adelaide Cottage στο Windsor Park. Η αλήθεια είναι ότι το ζευγάρι είχε επιλέξει να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο Adelaide Cottage, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σχολείο όπου φοιτούν τα παιδιά του και το Anmer Hall, τη θερινή κατοικία του ζεύγους στο Σάντρινχαμ, δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ για τον γάμο τους.

Μερικές εβδομάδες μετά από την εγκατάστασή τους στο Adelaide Cottage, η βασίλισσα Ελισάβετ πεθαίνει, ο Κάρολος αναλαμβάνει τα βασιλικά του καθήκοντα και στη συνέχεια, Κάρολος και Κέιτ διαγιγνώσκονται με καρκίνο και υποβάλλονται σε χρονοβόρες θεραπείες.

Στις αρχές του καλοκαιριού του 2025 είδαν το φως τα πρώτα δημοσιεύματα ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ εγκαταλείπουν το Adelaide Cottage. Οι ψίθυροι ξεκίνησαν όταν δύο οικογένειες που νοίκιαζαν σπίτια στο πάρκο του Ουίνδσορ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, άγνωστο με ποιο αντάλλαγμα. Οι εν λόγω κατοικίες προέκυψαν από τη μετατροπή των στάβλων του Forest Lodge, του διατηρητέου οικήματος που θα φιλοξενεί στο εξής τον διάδοχο του βρετανικού στέμματος. Πλέον θα παραμείνουν κενές ή θα μετατραπούν σε βοηθητικά οικήματα, για την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας των νεότερων μελών της βασιλικής οικογένειας.



Το Forest Lodge χτίστηκε το 1770 και φιλοξένησε κατά καιρούς αξιωματούχους σε θέσεις πολύ κοντά στους βασιλείς. Διαθέτει 8 υπνοδωμάτια και οι κοινόχρηστοι χώροι, τα σαλόνια και η τραπεζαρία είναι αντάξια της θέσης του Ουίλιαμ και της Κέιτ.



Πηγές προσκείμενες στη βασιλική οικογένεια άφησαν να εννοηθεί ανεπισήμως ότι θα έξοδα της μετακόμισης καθώς και το αναλογούν ενοίκιο θα βαρύνει αποκλειστικά τον διάδοχο και όχι τους φορολογούμενους.

