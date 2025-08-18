Για τέσσερις βιασμούς κατηγορείται ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ

Ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, κατηγορείται για 32 παραβάσεις, μεταξύ αυτών τέσσερις βιασμούς και βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης 10 ετών, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 ο γενικός εισαγγελέας της Νορβηγίας.



Πέραν των τεσσάρων βιασμών, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι κατηγορείται επίσης για κακοποίηση συντρόφου, βιαιοπραγίες, επίθεση κατά της ελευθερίας και πως βιντεοσκόπησε και κατέγραψε βίντεο χωρίς συναίνεση, εξήγησε ο γενικός εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



«Η μέγιστη ποινή για τις αναφερόμενες παραβάσεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο είναι μια ποινή κάθειρξης έως 10 ετών», πρόσθεσε ο ίδιος.



«Πρόκειται για πολύ σοβαρές πράξεις που ενδέχεται να αφήσουν μόνιμα τραύματα και να καταστρέψουν ζωές», υπογράμμισε ο εισαγγελέας.



Ο Μάριος Μποργκ Χόιμπι, τον οποίο απέκτησε η Μέτε Μάριτ κατά τη διάρκεια μιας σχέσης που είχε προηγηθεί από τον γάμο της με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, συνελήφθη στις 4 Αυγούστου του 2024, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για επίθεση κατά της συντρόφου του.



Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σε μια σειρά αποκαλύψεων και καταγγελιών από άλλα θύματα.



«Το γεγονός ότι ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν πρέπει σίγουρα να έχει ως αποτέλεσμα να τύχει ευνοϊκότερης ή αυστηρότερης μεταχείρισης σε σχέση με το αν παρόμοιες πράξεις είχαν διαπραχθεί από άλλους», υπογράμμισε ο Χένρικσμπο.



Οι τέσσερις βιασμοί για τους οποίους κατηγορείται ο Μποργκ Χόιμπι διαπράχθηκαν το 2018, το 2023 και το 2024, ο τελευταίος μετά την έναρξη της έρευνας της αστυνομίας.