Λουιζιάνα: Σεσημασμένος παιδόφιλος συμφώνησε σε ευνουχισμό αφού παραδέχτηκε απόπειρα βιασμού

Ένας άνδρας από τη Λουιζιάνα, σεσημασμένος δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων κατά ανηλίκων, συμφώνησε να ευνουχιστεί σωματικά και χημικά στο πλαίσιο συμφωνίας ενοχής για απόπειρα βιασμού ενός 7χρονου κοριτσιού.

Ο 37χρονος Thomas Allen McCartney, δήλωσε ένοχος για όσα κατηγορούνταν, την Τρίτη (19/8), όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της New York Post και στο πλαίσιο της συμφωνίας ενοχής του, συμφώνησε επίσης να εκτίσει 40 χρόνια σε κρατική φυλακή, σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου του Εισαγγελέα της Περιφέρειας Vernon Parish.

Όταν ο McCartney συνελήφθη το 2023, οι αρχές δήλωσαν ότι είχε εντοπιστεί να κακοποιεί σεξουαλικά ένα 7χρονο κορίτσι. Μάλιστα, είχε ήδη καταδικαστεί προηγουμένως για απόπειρα βιασμού με επιβαρυντικά στοιχεία το 2011. Συνελήφθη επίσης για μία κατηγορία κακουργήματος σαρκικής γνώσης ανηλίκου το 2006 και για δύο κατηγορίες βιασμού με επιβαρυντικά στοιχεία μιας 12χρονης το 2010.

«Πρόκειται για ένα φρικτό έγκλημα που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Ο Thomas McCartney είναι ένας θηρευτής που πρέπει να κλειδωθεί μακριά από τους άλλους στην κοινότητά μας», δήλωσε ο Εισαγγελέας της Περιφέρειας Vernon Parish, Terry Lambright.

Τι είναι ο χημικός και σωματικός ευνουχισμός

Η Λουιζιάνα έχει γίνει η πρώτη πολιτεία όπου οι δικαστές μπορούν να διατάξουν τους παραβάτες που είναι ένοχοι για ορισμένα σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών να υποβληθούν σε χειρουργικό ευνουχισμό, βάσει νομοσχεδίου που υπεγράφη σε νόμο από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη Jeff Landry πέρυσι

Ο χημικός ευνουχισμός είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση φαρμάκων για τη μείωση της τεστοστερόνης ή άλλων σεξουαλικών ορμονών, καταφέρνοντας έτσι να μειώσουν τη σεξουαλική επιθυμία. Ο χειρουργικός ευνουχισμός περιλαμβάνει την αφαίρεση των όρχεων για να σταματήσει επίσης η παραγωγή σεξουαλικών ορμονών.