Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης για βιασμό ο γιος του Μπέπε Γκρίλο

Καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για βιασμό ο Τσίρο Γκρίλο, γιος του ιδρυτή του Κινήματος Πέντε Αστέρων, Μπέπε Γκρίλο, το κόμμα του οποίου είχε έρθει πρώτο στις εθνικές εκλογές της Ιταλίας με ποσοστό 32,7%.

Ο Τσίρο Γκρίλο, ο 24χρονος γιος του ιδρυτή του Κινήματος Πέντε Αστέρων Μπέπε Γκρίλο, καταδικάστηκε για διάπραξη βιασμού, σήμερα Δευτέρα (22/9).

Σύμφωνα με δικαστήριο της Σαρδηνίας, ο Τσίρο Γκρίλο άσκησε σεξουαλική βία μαζί με δύο φίλους του σε 19χρονη κοπέλα τον Ιούλιο του 2019.

Και οι τρείς κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν από το πρωτοβάθμιο ιταλικό δικαστήριο σε οκτώ χρόνια φυλάκισης.

Όπως γράφει ο Τύπος, οι τρείς καταδικασθέντες δεν πρόκειται να οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την τελική κρίση του Αρείου Πάγου της χώρας.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων επέμειναν ότι το θύμα δεν υποχρεώθηκε να έχει σεξουαλική σχέση με τους πελάτες τους. Ο δικαστής, όμως, θεώρησε απόλυτα έγκυρη την κατάθεση της 19χρονης κοπέλας η οποία, μεταξύ των άλλων, διηγήθηκε ότι υποχρεώθηκε να πιεί ολόκληρο μπουκάλι βότκας, κάτι που της προκάλεσε «πραγματικό μπλακ άουτ στον εγκέφαλο».