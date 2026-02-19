Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική
Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας από αύριο Παρασκευή (20/2).
Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, τις πρώτες ώρες αύριο Παρασκευή (20/2) μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) αρχικά στη βορειοδυτική χώρα, βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με «πορτοκαλί προειδοποίηση», που εξέδωσε η ΕΜΥ.
Ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν αύριο, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.
Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Αύριο Παρασκευή (20/2)
- α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι
- β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα
- γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα
- δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες
- ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα
- στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.
Το Σάββατο (21/2)
- α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα
- β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι
- γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.