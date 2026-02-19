Κακοκαιρία «εξπρές» Παρασκευή και Σάββατο - Πού θα χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από την Παρασκευή (20/02/2026), καθώς ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων λόγω των ήδη κορεσμένων εδαφών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρής Κολυδάς, η κακοκαιρία οφείλεται στη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού και ενεργού ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Παράλληλα, νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ.

Αναλυτικά η εξέλιξη των φαινομένων

Παρασκευή

Στο βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντια Νησιά, Παξοί) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες έως νωρίς το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από το πρωί έως το απόγευμα.

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – και την Εύβοια από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα.

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Σάββατο

Σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.

Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Η επιδείνωση θα είναι πρόσκαιρη, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν την ανάγκη αυξημένης προσοχής, κυρίως σε περιοχές με επιβαρυμένο υδρολογικό φορτίο.