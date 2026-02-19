«Δυνητικά επικίνδυνο» μέτωπο με καταιγίδες και στην Αττική την Παρασκευή - «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια

Για σχετικά σύντομο αλλά σοβαρό πέρασμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων και από την Αττική αύριο Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, στο πλαίσιο της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος:

«Ένα βιαστικό αλλά δυνητικά επικίνδυνο ψυχρό μέτωπο θα περάσει και από την Αττική.

Το ψυχρό μέτωπο είναι η ζώνη όπου μια ψυχρότερη και πυκνότερη αέρια μάζα σπρώχνει μια θερμότερη προς τα πάνω. Η ταχεία ανύψωση του θερμού αέρα ευνοεί:

Ισχυρές καταιγίδες

Ραγδαίες μπόρες

Χαλαζοπτώσεις

Απότομη ενίσχυση ανέμων

Το μέτωπο αυτό αναμένεται να περάσει την Παρασκευή απόγευμα προς βράδυ και από την Αττική . Τα ισχυρά φαινόμενα θα κρατήσουν περίπου 1 έως 4 ώρες αλλά το peak μπορεί να είναι έντονο.

Δεν μιλάμε για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς η Αττική παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν να ενισχύσουν τοπικά τις επιπτώσεις.

Αύριο θα έχω περισσότερα στοιχεία».

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Την ίδια ώρα, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για αύριο Παρασκευή (20/2) εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, τις πρώτες ώρες αύριο Παρασκευή (20/2) μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) αρχικά στη βορειοδυτική χώρα, βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν αύριο, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Παρασκευή (20/2)

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο (21/2)

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα

β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι