Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή - Πώς θα κυλήσει ο καιρός το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Νέος γύρος βροχών και κατά τόπους ισχυρών καταιγίδων αναμένονται από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου σε πολλές περιοχές της χώρας, με το ίδιο καιρικό σκηνικό να συνεχίζεται και το Σάββατο.

Από την Κυριακή όμως ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά και την Καθαρά Δευτέρα το πέταγμα του χαρταετού θα γίνει χωρίς προβλήματα, με καλοκαιρία και ασθενείς ανέμους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά:

«Βελτιωμένος καιρός θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα ενω από το απόγευμα θα ξεκινήσουν βροχές από τα ΒΔ που την Παρασκευή σταδιακά θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, ενω το Σάββατο θα έχουμε βροχές σε όλα τα τα ανατολικά και νότια με καταιγίδες πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές και τοπικά θυελλώδεις ΒΑ ανεμους 7 με 8 και πιθανόν 9 μποφόρ.

Την Κυριακή τα φαινόμενα προοδευτικά θα σταματήσουν και θα περιοριστούν μόνο στα νότια. Η Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με σχεδόν αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα .

Η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει πρόσκαιρη πτώση στους 13 με 14 βαθμούς, ενω τη Καθαρά Δευτέρα θα ανέβει κυρίως στα Δυτικά και εκτιμάται μια μέση τιμή περί τους 15 βαθμούς Κελσίου».

Καντερές: «Βοριάδες και λίγη ψύχρα το τριήμερο»

Για βροχές και πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή και το Σάββατο, με αισθητή βελτίωση του καιρού την Κυριακή, κάνει λόγο ο Νίκος Καντερές.

Αναλυτικά, ο μετεωρολόγος τονίζει:

«Με βοριάδες και λίγη ψύχρα το τριήμερο.

Χωρίς εμπόδια η έξοδος, το πέταγμα του χαρταετού και επιστροφή των εκδρομέων

Ύστερα από τη χθεσινή μεταβολή του καιρού, από τη προτελευταία του μήνα ψυχρή επιφάνεια,που έδωσε βροχές των 15 έως 35 χιλιοστών και στις περισσότερς περιοχές κάτω των 10 χιλιοστών,σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με αρκετή ηλιοφάνεια.

Την Παρασκευή προβλέπεται να μας επηρεάσει η τελευταία ψυχρή επιφάνεια του Φεβρουαρίου με ανάλογες βροχές,με πολύ ισχυρούς αρχικά νοτιάδες που το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες για να σταματήσουν και οι βροχές με τις καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησσα.,ενώ παράλληλα θα σημειωθεί και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Τη Κυριακή και κυρίως τη Καθαρή Δευτέρα οι ώρες ηλιοφάνειας θα γίνουν περισσότερες και οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν παρέχοντας ιδανικές συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού,ενώ η επιστροφή των εκδρομέων σε θάλασσα και ξηρά θα είναι ακόμη καλύτερες.

Για σύγκριση. Πέρυσι τις ίδιες ημέρες από 19 έως 23 Φεβρουαρίου 2025 έίχαμε κακοκαιρία με ισχυρή ψυχρή εισβολή και μόνο για τις θερμοκρασίες να αναφέρω ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κατρακύλησαν στους 7 και 8 βαθμούς ,ενώ οι ελάχιστες τιμές σε Διδυμότειχο, Ορεστιάδα ....και Φλώρινα στους μείον 10 βαθμούς με θυελλώδεις βοριάδες».