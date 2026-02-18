Σε «κόκκινο» συναγερμό ο Έβρος - Υψηλός κίνδυνος πλημμυρών

Σε «κόκκινο» συναγερμό τίθεται από σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, καθώς και λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού.

Ειδικότερα -όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης ”Red Code” από σήμερα Τετάρτη 18.02.2026 έως και τη Δευτέρα 23.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Μιλώντας σε τοπικά Μέσα, ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Βαγγέλης Πουλιλιός εξέφρασε την έντονη ανησυχία του και τόνισε ότι ο φόβος είναι μη σπάσουν τα αναχώματα του ποταμού, γιατί οι καταστροφές θα είναι ανεξέλεγκτες και πολύ μεγαλύτερες. «Τα χωράφια έτσι και αλλιώς είναι πλημμυρισμένα, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Για τα παρέβρια αναχώματα φοβόμαστε και ανησυχούμε», είπε χαρακτηριστικά.