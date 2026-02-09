Σε ύψιστη επιφυλακή ο Έβρος για τις πλημμύρες - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Καθοριστικά είναι τα επόμενα 24ωρα στον Έβρο, ο οποίος βρίσκεται σε καθεστώς ύψιστης επιφυλακής εξαιτίας της υπερχείλισης των φραγμάτων της Βουλγαρίας.

Ο Έβρος βρίσκεται σε παρατεταμένο συναγερμό για πλημμύρες, με τις επόμενες 4-5 ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές καθώς μεγάλες ποσότητες νερών μετακινούνται σταδιακά νοτιότερα και η πίεση στα αναχώματα παραμένει στο «κόκκινο».



Ο Κωνσταντίνος Βενετίδης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών και Έργων της ΠΑΜΘ δηλώνει στα Μακεδονικά Νέα ότι οι αυξημένες εισροές από τη βουλγαρική πλευρά και τον Άρδα, οδήγησαν ήδη σε ελεγχόμενη κατάκλιση 5.000-5.500 στρεμμάτων στο Πύθιο για να προστατευθούν οικισμοί, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια ανθρώπων και κατοικιών.



Μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (08/02) στο Πύθιο η στάθμη έφτανε τα 6,50 μ., πάνω από το όριο συναγερμού των 5,80 μ., ενώ η γέφυρα Άρδα παρέμενε κλειστή, με τις αρχές να διατηρούν περιορισμούς και να απευθύνουν συστάσεις αποφυγής προσέγγισης σε κοίτες, αναχώματα και ιρλανδικές διαβάσεις.



Σε έκτακτο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διδυμοτείχου (ΤΕΣΟΠΠ) στο Πύθιο, αποφασίστηκε προς το παρόν, να μη γίνει άνοιγμα νέων θυροφραγμάτων, καθώς εκτιμήθηκε ότι η στάθμη έβαινε προς σταθεροποίηση, την ίδια ώρα όμως, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρέμεναν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την καθοδική πορεία του υδάτινου όγκου προς τα νότια.