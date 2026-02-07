Συναγερμός στο Διδυμότειχο για τη στάθμη του νερού - Ξεχείλισαν τα βουλγαρικά φράγματα

Σε τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων που δέχεται η περιοχή του Πυθίου, στο Διδυμότειχο, από τον πολύ μεγάλο όγκο των νερών που εισέρχεται στην περιοχή από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα ο δήμος.

Περιγράφοντας την κατάσταση ο δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως με τη στάθμη του νερού να ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία αγγίζοντας ήδη τα 5.82 μ. -διευκρινίζοντας πως το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80 και του συναγερμού στα 5.80 - θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων της περιοχής.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε ο μεγάλος όγκος υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει φτάσει ακόμη. Παραμένουμε στο σημείο (σ.σ. στο Πύθιο) παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου και στην επόμενη ώρα θα γίνει η τεχνητή εκτόνωση από την οποία σε πρώτη φάση εκτιμάμε πως θα πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα στον κάμπο Πυθίου-Ρηγίου-Σοφικού».

Σημειώνει πως εγκαίρως έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι και οι αγρότες της περιοχής για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όπως να αποφεύγουν την προσέγγιση των προαναφερθέντων περιοχών στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας, να απομακρύνουν ζώα και αγροτικά μηχανήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες και να επικοινωνούν με τις Αρχές για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό .