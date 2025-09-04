Διδυμότειχο: Σε σοβαρή κατάσταση 2 παιδιά - Υποψίες ότι κατανάλωσαν φυτοφάρμακο

Σε σοβαρή και ημιλιπόθυμη κατάσταση εισήχθησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 04/09 δυο ανήλικα παιδάκια στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

Τα δυο μικρά παιδιά, που είναι κάτω των 5 ετών, μεταφέρθηκαν από τους γονείς τους με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να σπεύδουν να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το evros-news.gr, πρόκειται για μια οικογένεια Ρομά. Όπως κατέθεσαν οι γονείς, τα δυο παιδιά φέρεται να έπαιζαν σε χωράφι που βρίσκεται κοντά στο σπίτι το οποίο μένουν και ξαφνικά ένοιωσαν αδιαθεσία γι’ αυτό και τα μετέφεραν στο Νοσοκομείο. Όπως μάλιστα ανέφεραν στους γιατρούς, ενδέχεται να κατανάλωσαν κάποιο φυτοφάρμακο από κουτί που ήταν πεταμένο στο σημείο.

Αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση, οι γιατροί ζήτησαν από τον πατέρα του ενός παιδιού να μεταβεί στην περιοχή και να φέρει το κουτί, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε η δηλητηρίαση και φυσικά να γίνει καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης, Δυο ώρες μετά, ο συγκεκριμένος δεν εμφανίστηκε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Χάρη στην άμεση φροντίδα, η κατάσταση της υγείας των ανηλίκων βελτιώθηκε και η ζωή τους δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Σημειώνεται πως, η Διοίκηση του Νοσοκομείου ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές με το Αστυνομικό Τμήμα να αναλαμβάνει την υπόθεση, αφού ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί από τι προήλθε η σοβαρή δηλητηρίασή τους.

Οι αστυνομικοί αναμένουν επίσης απόφαση του Εισαγγελέα, αν θα ασκηθεί δίωξη για παραμέληση ανηλίκων από τους γονείς τους.