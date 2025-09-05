«Η γυναίκα ήταν πολύ άρρωστη»: Τι λένε οι γείτονες για το θρίλερ με το νεκρό ζευγάρι στον Νέο Κόσμο

Σοκ προκάλεσε το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) η ανακάλυψη δύο σορών σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, με τη γυναίκα να βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες γειτόνων που είχαν αντιληφθεί έντονη δυσοσμία να αναδύεται από το διαμέρισμα τις τελευταίες ημέρες. Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και εντόπισε τα άψυχα σώματα.

Ο 74χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ η 88χρονη σύζυγός του εντοπίστηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι, φέροντας τραύμα στο θώρακα. Η ταυτοποίησή της δεν κατέστη αρχικά δυνατή λόγω της κατάστασης της σορού.

Δίπλα τους βρέθηκαν μια κυνηγετική καραμπίνα και δύο κάλυκες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της ανθρωποκτονίας – αυτοκτονίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται άλλα ενδεχόμενα.

credits: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, από την έρευνα που έχει διενεργηθεί μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Το διαμέρισμα, που εκτυλίχθηκε το θρίλερ, βρίσκεται στην οδό Δίπλα στον Νέο Κόσμο στον 4ο όροφο, ενώ η Αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν το απόγευμα της Πέμπτης στις 17:10.

Οι αξιωματικοί του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονιών εξετάζουν το ενδεχόμενο, ο ηλικιωμένος να πυροβόλησε και να σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής ανέλαβε την προανάκριση.

credits: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Οι μαρτυρίες των γειτόνων: «Γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;»

Στο σημείο βρέθηκε ο ρεπόρτερ του flash.gr, Γιάννης Κέμμος, στον οποίο και μίλησαν οι γείτονες για το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η γειτόνισσα, η οποία πρώτη ειδοποίησε για τη μυρωδιά που έβγαινε από το σπίτι ανέφερε: «Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη, Τετάρτη, κάθε μέρα και χειρότερα. Σήμερα ήταν ακόμη χειρότερα. Γύρισα πρώτα εγώ από τη δουλειά, μετά ήρθε ο άντρας μου και λέει "γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;" και εγώ είπα ότι πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Τους ξέραμε τους παππούδες. Ο άντρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή. Μετά ήρθε ο διαχειριστής με την Αστυνομία, ανοίξανε την πόρτα και τους βρήκανε, νομίζω στο υπνοδωμάτιο».

«Η κυρία δεν έβγαινε πολύ, μόνο ο παππούς, αλλά τους είχαμε συναντήσει και τους δύο μαζί. Εγώ δεν είχα καταλάβει καν ότι ήταν άρρωστη, μια χαρά γυναίκα φαινόταν. Την στιγμή που μπήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι έλεγαν ότι ο άνδρας είχε σκοτώσει τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε», περιέγραψε η ίδια.

«Η γυναίκα ήταν πολύ άρρωστη»

Σύμφωνα με μαρτυρία μιας γειτόνισσας που μένει στην απέναντι πολυκατοικία, η γυναίκα του ηλικιωμένου ήταν βαριά άρρωστη. «Από ό,τι ξέραμε στον 4ο όροφο έμενε ένα ζευγάρι, ένας ηλικιωμένος κύριος με τη γυναίκα του που ήταν πολύ άρρωστη και ήταν πολύ στεναχωρημένος αυτός, που τον συναντούσε ο σύζυγός μου. Ήταν βαριά άρρωστη και αυτός ήταν πολύ στεναχωρημένος και πρέπει να ήταν καιρό γιατί εμείς λείπουμε ήδη 1,5 μήνα, οπότε πρέπει να ήταν από πριν, δεν είναι τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.