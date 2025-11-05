Διδυμότειχο: Ληστής μαχαίρωσε στο κεφάλι ηλικιωμένο για να του πάρει τις εισπράξεις του μίνι μάρκετ

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου ένας ηλικιωμένος ιδιοκτήτης ψιλικατζίδικου στο κέντρο του Διδυμοτείχου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10, όταν ένας άνδρας με σπαστή προφορά και καλυμμένο πρόσωπο με κουκούλα μπήκε στο κατάστημα και κινήθηκε προς την ταμειακή μηχανή, προσπαθώντας να αρπάξει τις εισπράξεις.

Ο ιδιοκτήτης προσπάθησε να τον εμποδίσει, όμως ο δράστης τον μαχαίρωσε αρχικά στο χέρι και στη συνέχεια, ενώ εκείνος αμυνόταν, τον χτύπησε και τον τραυμάτισε στο κεφάλι, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά τα τραύματά του, ο ηλικιωμένος κατάφερε να ειδοποιήσει τους συγγενείς του και την αστυνομία. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου σήμερα θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία για να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων του.

Ο δράστης, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πήρε μέρος των χρημάτων, αναζητείται. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου.