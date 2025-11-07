Ρόδος: Χειροπέδες σε ληστή κοσμηματοπωλείου - Βίντεο από τη δράση του

Δύο Ρουμάνοι, ηλικίας 45 και 53 ετών, είναι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι δράστες της κινηματογραφικής ληστείας σε κοσμηματοπωλείο της Ρόδου με λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε χρυσαφικά και ρολόγια. Μάλιστα, οι Αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη του ενός εκ των δύο.

Βίντεο από τη δράση ληστή κοσμηματοπωλείου στη Ρόδο. pic.twitter.com/hLu5BajEet — Flash.gr (@flashgrofficial) November 7, 2025

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Ρόδου προχώρησε στην εξιχνίαση της ληστείας που είχε σημειωθεί το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου 2025 και είχε σοκάρει το νησί. Το flash.gr εξασφάλισε βίντεο - ντοκουμέντο από τις κινήσεις των ληστών μέσα στο κοσμηματοπωλείο, όπου κυριολεκτικά «σήκωσαν» ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου 2025, οι δύο Ρουμάνοι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Αφού τον ακινητοποίησαν με τη βία, αφαίρεσαν από το κατάστημα του τιμαλφή μεγάλης εκτιμώμενης αξίας και τράπηκαν σε φυγή. Ο κοσμηματοπώλης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ με αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και συλλογή στοιχείων οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Αφού στη συνέχεια εντοπίστηκε το ΙΧ αυτοκίνητο τους, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον έναν από τους δύο ληστές -τον 45χρονο Ρουμάνο-, την ώρα που επιχειρούσε να μπει σε αυτό.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στο αυτοκίνητο, σε δύο ενοικιαζόμενες κατοικίες (στη Ρόδο και τον Πειραιά) και σε υπαίθριο χώρο που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο «καβάτζα» στη Ρόδο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα οχήματα, ο ρουχισμός και οι μάσκες που χρησιμοποίησαν στη ληστεία, καθώς και μέρος των κλοπιμαίων.