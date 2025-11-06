Λος Άντζελες: Μασκοφόροι ληστές εισβάλλουν σε κοσμηματοπωλείο - Ηρωική προσπάθεια της υπαλλήλου

Ένοπλοι, μασκοφόροι ληστές εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στο Valley Indoor Swap Meet στο Panorama City του Λος Άντζελες και όρμησαν στο ταμείο. Πίσω από τον πάγκο βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή δύο εργαζόμενες. Όπως βλέπουμε σε βίντεο που μετέδωσε το Fox 11 Los Angeles, μία από αυτές φώναξε «Όχι! Όχι! Όχι! Φύγετε!» καθώς ο συναγερμός ηχούσε διαρκώς.

Η υπάλληλος «άρχισε να χτυπάει τον άνδρα για να τον διώξει», είπε η κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος στο κανάλι. «Και πολλοί λένε, «μην το κάνεις αυτό, έχουν όπλα», αλλά ταυτόχρονα, πίσω από το ταμείο είναι η οικογένειά της». «Δεν σκέφτεσαι το όπλο, απλά θέλεις να κάνεις κάτι», πρόσθεσε η γυναίκα, η οποία δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά της. «Είναι πραγματικά δύσκολο να βλέπεις ανθρώπους να έρχονται και να κλέβουν τη δουλειά σου».

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία του Λος Άντζελες, που καταγράφει σε ρεπορτάζ η New York Post, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη φυγή των ληστών, ακούστηκαν πυροβολισμοί με έναν 50χρονο υπάλληλο σεκιούριτι να τραυματίζεται σοβαρά μπροστά στα έντρομα μάτια πελατών που έτρεχαν για να σωθούν.

Ένας ύποπτος συνελήφθη, ενώ οι άλλοι δύο διαφεύγουν και καταζητούνται.

Το κοσμηματοπωλείο λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια, σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια. Είπε ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχε ποτέ προβλήματα με ληστές.