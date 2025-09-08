Τρόμος για 88χρονο στις ΗΠΑ: Ληστές «μπούκαραν» με αμάξι στο κοσμηματοπωλείο του - Υπέστη εγκεφαλικό

Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, καταγράφοντας μια ληστεία που θυμίζει σκηνές από ταινία δράσης, σε κοσμηματοπωλείο στην πόλη Σαν Χοσέ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται ένα όχημα να εισβάλλει κυριολεκτικά μέσα στο κατάστημα, σπάζοντας τη βιτρίνα και γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μια ομάδα μασκοφόρων ξεπροβάλλει από το εσωτερικό του αυτοκινήτου και «μπουκάρει» στο κοσμηματοπωλείο.

Οι δράστες, που φαίνεται να δρούσαν μεθοδικά και γρήγορα, άρπαξαν κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα από τις προθήκες, χωρίς να διστάσουν να επιτεθούν στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη που εκείνη την ώρα βρισκόταν εντός του καταστήματος. Ο 88χρονος άνδρας, όπως φαίνεται και στο βίντεο δέχεται επίθεση, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο πάτωμα.

«Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, ήμουν τρελαμένη, θυμωμένη, ανήσυχη. Η ληστεία συνέβη λίγο μετά τις 2 μ.μ. την Παρασκευή. Ο θείος μου δεν αισθανόταν καλά και ετοιμαζόταν να κλείσει νωρίς το κατάστημα όταν συνέβη η ληστεία. Τον έριξαν στο πάτωμα. Είναι 88 ετών. Έμεινε στο πάτωμα ενώ οι κλέφτες έψαχναν τις βιτρίνες με τα κοσμήματα και μετά έφυγαν γρήγορα», περιέγραψε η ανιψιά του 88χρονου ιδιοκτήτη.

Υπέστη εγκεφαλικό ο 88χρονος ιδιοκτήτης

Παρόλο που αρχικά ο ηλικιωμένος φαινόταν να έχει υποστεί μόνο επιφανειακά τραύματα — όπως κοψίματα και μώλωπες — στη συνέχεια, ενώ συνεργαζόταν με τις αστυνομικές αρχές για την κατάθεση της αναφοράς, διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν σταθερή.

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν σύγχυση και αδυναμία στις απαντήσεις του, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Οι γιατροί αργότερα επιβεβαίωσαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό, λέγοντας ότι αν δεν τον είχε φέρει η ανιψιά του εγκαίρως στο νοσοκομείο, «θα ήταν σε άσχημη κατάσταση».

Η αστυνομία του Σαν Χοσέ έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, εξετάζοντας τόσο το βίντεο της επίθεσης όσο και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Δείτε το βίντεο: