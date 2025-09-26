Καλιφόρνια: Καταδρομική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο - Αδιανόητες εικόνες με «ντου» κουκουλοφόρων

Πρωτοφανείς σκηνές κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε κοσμηματοπωλείο, με ληστές να εισβάλουν μέρα μεσημέρι με πλήρη εξάρτυση και να αρπάζουν αντικείμενα αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων, στο City Centre Bishop Ranch της Καλιφόρνια.



Η ληστεία έγινε από περίπου 25 άτομα που μπούκαραν στο κοσμηματοπωλείο Heller στο Σαν Ραμόν, έχοντας μαζί τους τουλάχιστον τρία όπλα, λοστούς και αξίνες. Έσπασαν τις προθήκες και έκλεψαν κοσμήματα, ενώ πελάτες και προσωπικό σοκαρισμένοι έτρεχαν να γλιτώσουν.



Το κατάστημα είχε τοποθετήσει πρόσφατα πόρτες ασφαλείας, μετά από μια διάρρηξη το 2023 και έτσι, παγιδεύτηκαν για λίγο οι ύποπτοι, ανέφερε το ABC News. Ένας από τους δράστες πυροβόλησε μάλιστα τη γυάλινη είσοδο του καταστήματος, αλλά ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η αστυνομία του Σαν Ραμόν καταδίωξε τα οχήματα των δραστών, αλλά σταμάτησε όταν η ταχύτητα ξεπέρασε τα 160 χλμ/ώρα. Με τη βοήθεια βίντεο από drones, από περαστικούς και κάμερες παρακολούθησης, οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν επτά υπόπτους – τρεις ενήλικες και έναν ανήλικο στο Όκλαντ και τρεις ακόμη ενήλικες στο τμήμα BART.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 17 έως 31 ετών, είναι όλοι από το Όκλαντ και φέρονται να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες στην περιοχή. Η αστυνομία κατά τη σύλληψή τους κατέσχεσε δύο όπλα και μερικά από τα κλεμμένα κοσμήματα, μαζί με πολλά αυτοκίνητα που ήταν επίσης κλεμμένα.