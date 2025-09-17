Τι συμβαίνει στη Γαλλία; Μπαράζ από ριφιφί σε μουσεία προκαλούν πονοκέφαλο στις Αρχές

Άλλο ένα περιστατικό με διάρρηξη σε μουσείο σημειώθηκε στη Γαλλία όπου πολύτιμα εκθέματα αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ έκαναν «φτερά» από τις προθήκες.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την οργανωμένη κλοπή η οποία έγινε αυτή τη φορά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι απ' όπου οι κλεμμένοι θησαυροί εκτιμώνται σε 600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν έναν καυστήρα για να σπάσουν ένα θωρακισμένο παράθυρο και πριόνισαν μια έξοδο κινδύνου. Στη συνέχεια άφησαν τα εργαλεία τους στο σημείο.

Όπως ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού, ένας υπάλληλος καθαριότητας ανακάλυψε το πρωί της Τρίτης 16/09 ότι είχαν εξαφανιστεί ψήγματα χρυσού από την ορυκτολογική πινακοθήκη του μουσείου.

Σε ανακοίνωσή του, το μουσείο τόνισε ότι «η αξία των κλεμμένων αντικειμένων ως κληρονομιά είναι ανεκτίμητη». Εξέφρασε τη «λύπη του για αυτήν την απώλεια, η οποία επηρεάζει την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά ».

Ο διευθυντής του Μουσείου, από την πλευρά του, εξήγησε ότι «αυτά τα ψήγματα χρυσού έχουν μεγάλη επιστημονική σημασία, ειδικά ένα από αυτά, το οποίο είναι το πρώτο ψήγμα χρυσού που ανακαλύφθηκε στη Γαλλική Γουιάνα».

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είχε ήδη δεχτεί κυβερνοεπίθεση τον περασμένο Ιούλιο. Αρκετά διαδικτυακά εργαλεία αφιερωμένα στην έρευνα, τις βιβλιοθήκες και την παροχή συμβουλών για συλλογές δεν ήταν διαθέσιμα για αρκετές εβδομάδες.

Η Γεωλογική και Ορυκτολογική Πινακοθήκη θα παραμείνει κλειστή για το κοινό και υπό αυξημένη επιτήρηση μέχρι νεωτέρας.

Προβληματίζουν οι συνεχείς διαρρήξεις στα μουσεία της χώρας

Πάντως, το φαινόμενο με τις διαρρήξεις στα γαλλικά μουσεία έχει προκαλέσει πονοκέφαλο καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν ενταθεί οι επιθέσεις.

Μόλις πριν από δέκα ημέρες, διαρρήκτες κατάφεραν να αρπάξουν σπάνια κεραμικά από μουσείο στη Λιμόζ ενώ τον περασμένο Ιούλιο, ακτιβιστές εισέβαλαν στο μουσείο Γκρεβέν στο Παρίσι και αφαίρεσαν το κέρινο ομοίωμα του Γάλλου προέδρου Μακρόν.

Προβληματισμό είχε προκαλέσει και τον Φεβρουάριο η κλοπή εκατοντάδων βαλσαμωμένων πουλιών από το Μουσείο Πτηνών Trignac.