Απεργία και διαδηλώσεις «σείουν» τη Γαλλία και «πρεσάρουν» τον Μακρόν - Επεισόδια και συλλήψεις

Νεαροί διαδηλωτές συμμετέχουν σε διαδήλωση στο Παρίσι στο πλαίσιο μιας ημέρας πανεθνικών απεργιών και συγκεντρώσεων διαμαρτυριών κατά της κυβέρνησης και των περικοπών στον επόμενο προϋπολογισμό, με υποστηρικτές από το «Bloquons Tout».

Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. Οι διαδηλωτές έβαλαν στο στόχαστρο τον Εμανουέλ Μακρόν και τον νέο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί και ζητούν να καταργηθούν οι επικείμενες περικοπές στον προϋπολογισμό.

REUTERS/Abdul Saboor

Οι απεργίες προκάλεσαν προβλήματα σε σχολεία, νοσοκομεία, τρένα και φαρμακεία, καθώς οι εκπαιδευτικοί, το ιατρικό προσωπικό και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούσαν. Εκπαιδευτικοί, μηχανοδηγοί τρένων, φαρμακοποιοί και προσωπικό νοσοκομείων ήταν μεταξύ εκείνων που απεργούσαν στο πλαίσιο της ημέρας των διαδηλώσεων, ενώ έφηβοι έκαναν καταλήψεις σε δεκάδες λύκεια για ώρες.

Σχεδόν 80.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα για τις διαδηλώσεις που γίνονται σε διάφορες πόλεις κατά των κυβερνητικών σχεδίων λιτότητας. Τα συνδικάτα ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αντιταχθούν στις προτεινόμενες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και δημόσιες υπηρεσίες.

REUTERS/Tom Nicholson

Οι διαδηλωτές ζητούν αυξημένες δαπάνες, υψηλότερους φόρους στους πλούσιους και ακύρωση των αλλαγών στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε έως και 800.000. Στο Παρίσι, σχεδόν οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων απεργούσαν.

1 MILLION DANS TOUTE LA FRANCE !



Immense, partout, impressionnant.



Lecornu et Macron ne tiendront plus longtemps.

pic.twitter.com/0Wc6uB0lXR — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) September 18, 2025

Ο αριθμός των διαδηλωτών που συνελήφθησαν έχει αυξηθεί σε 114, αναφέρει η Le Figaro, σε άρθρο της το απόγευμα της Πέμπτης (18/9). «Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας στις 3:00 μ.μ. (τοπική ώρα), ο αριθμός των διαδηλωτών σε όλη τη χώρα, εξαιρουμένου του Παρισιού, ήταν περίπου 264.000. Πραγματοποιήθηκαν 427 εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων 299 στην περιοχή της Εθνικής Αστυνομίας», γράφει το δημοσίευμα.