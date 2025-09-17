«Φουντώνουν» οι διαδηλώσεις στη Γαλλία: Πανεθνική απεργία την Πέμπτη 18/9

Σε πανεθνική απεργία και διαδηλώσεις έχουν καλέσει τα γαλλικά συνδικάτα την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν το καλοκαίρι, μέτρα τα οποία ο νέος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να αποκλείσει.

Μετά την συνάντηση με τον Λεκορνί τη Δευτέρα, το σκληροπυρηνικό συνδικάτο CGT δήλωσε πιο αποφασισμένο από ποτέ, παρά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα αποσύρει το αμφιλεγόμενο σχέδιο για την κατάργηση δύο δημόσιων αργιών. «Δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Καμία από τις καταστροφικές πολιτικές της θητείας του (πρώην πρωθυπουργού) Φρανσουά Μπαϊρού, δεν έχει καταργηθεί», δήλωσε η ηγέτιδα του συνδικάτου Sophie Binet.

Ο Λεκορνί, ο οποίος υποσχέσθηκε «ουσιαστικές αλλαγές» κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, πραγματοποίησε συνομιλίες με τα περισσότερα συνδικάτα την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, οι ηγέτες των συνδικάτων παραμένουν σταθεροί στην έκκλησή τους για κινητοποίηση στις 18 Σεπτεμβρίου, ελπίζοντας να διαμορφώσουν τον μελλοντικό προϋπολογισμό.

Έως και 800.000 διαδηλωτές

Εννέα συνδικάτα θα διαδηλώσουν μαζί για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2023, όταν αγωνίστηκαν ενάντια στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Το CGT ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί περισσότερες από 220 διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, με τον αριθμό να συνεχίζει να αυξάνεται.

Οι ηγέτες των συνδικάτων στοχεύουν να ξεπεράσουν το κίνημα «Block Everything», μια λαϊκή διαμαρτυρία που ξεκίνησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκέντρωσε σχεδόν 200.000 συμμετέχοντες στις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, αλλά δεν κατάφερε να κλείσει τη χώρα όπως προσδοκούσαν. Παραμένει αβέβαιο εάν αυτοί οι διαδηλωτές – πολλοί από τους οποίους είναι επιφυλακτικοί απέναντι στα συνδικάτα – θα συμμετάσχουν στην απεργία της Πέμπτης.

Πηγή: Reuters

«Θέλουμε ένα εκατομμύριο ανθρώπους μαζί μας», δήλωσε ο ηγέτης του συνδικάτου CFTC Cyril Chabanier στο τηλεοπτικό κανάλι RTL. Οι αρχές εκτιμούν ότι η συμμετοχή θα ξεπεράσει τις 800.000, τέσσερις φορές περισσότερες από ό,τι στις 10 Σεπτεμβρίου, και φοβούνται ότι αρκετές εκατοντάδες ριζοσπαστικοί διαδηλωτές ενδέχεται να συμμετάσχουν στις πορείες.

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε στα τέλη Αυγούστου, τα συνδικάτα καταδίκασαν τα δημοσιονομικά μέτρα της κυβέρνησης ως «άνευ προηγουμένου βιαιότητα», κατηγορώντας την ότι για άλλη μια φορά αναγκάζει «τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τους ασθενείς» να πληρώσουν το τίμημα.

Επισημαίνουν τις δραστικές περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, άλλη μια αναθεώρηση της ασφάλισης ανεργίας, το πάγωμα των επιδομάτων και των μισθών του δημόσιου τομέα, τη μείωση των συντάξεων, τον διπλασιασμό των ιατρικών εξόδων και ακόμη και τις απειλές για την πέμπτη εβδομάδα αμειβόμενων διακοπών στη Γαλλία.

Η ακύρωση των σχεδίων για την κατάργηση δύο δημόσιων αργιών – που καταδικάστηκε ευρέως από τα συνδικάτα – χαιρετίστηκε από την Binet του CGT ως «πρώτη νίκη» και απόδειξη ότι «βρισκόμαστε σε θέση ισχύος».

Ακόμη και το συνδικάτο CFDT, που συνήθως είναι επιφυλακτικό όσον αφορά τη συμμετοχή σε διαδηλώσεις, επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει στην πορεία. «Ο προϋπολογισμός, όπως έχει, δεν είναι συμβατός με την κοινωνική, φορολογική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη», δήλωσε η ηγέτιδα της CFDT Marylise Léon στο France Inter.

Σημαντικές διαταραχές στις μεταφορές του Παρισιού

Ο φορέας μεταφορών του Παρισιού RATP αντιμετωπίζει σημαντική διαταραχή, καθώς οι τέσσερις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις του καλούν σε απεργία. Στην ιστοσελίδα του την Τρίτη το βράδυ, ο RATP συμβούλεψε τους επιβάτες να εργαστούν από το σπίτι ή να αναβάλουν το ταξίδι τους, αν είναι δυνατόν.

Η δεύτερη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της εταιρείας δήλωσε ότι αναμένει «μαύρη μέρα», με ορισμένες γραμμές του μετρό να είναι εντελώς κλειστές και άλλες να λειτουργούν μόνο εν μέρει. Εκτίμησε τη συμμετοχή στην απεργία σε «90% μεταξύ των οδηγών του μετρό και 80% μεταξύ των οδηγών του RER».

Μόνο οι πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές του μετρό (γραμμές 1, 4 και 14) θα λειτουργούν κανονικά, ενώ οι άλλες θα λειτουργούν μόνο στις ώρες αιχμής.

Ορισμένες γραμμές λεωφορείων θα ακυρωθούν και η λειτουργία των τραμ στις γραμμές T5, T7 και T8 θα διακοπεί.

Το RER θα επηρεαστεί επίσης, με σημαντικές διακοπές να αναμένονται στις γραμμές D και E.

Επηρεάζονται και οι περιφερειακοί σιδηροδρομικοί μεταφορείς

Οι περιφερειακές σιδηροδρομικές μεταφορές θα διαταραχθούν επίσης, ανάλογα με την περιοχή. Η SNCF προετοιμάζεται για απεργίες, μετά την έκκληση των συνδικάτων προς όλους τους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους

Ο απερχόμενος υπουργός Μεταφορών Philippe Tabarot δήλωσε ότι εννέα στα δέκα τρένα υψηλής ταχύτητας TGV θα λειτουργούν κανονικά, ενώ το κανονικό δίκτυο της SNCF, Intercités, θα αντιμετωπίσει «σημαντικές διαταραχές», με μόνο ένα στα δύο τρένα να λειτουργεί. Περίπου τρία στα πέντε περιφερειακά τρένα (TER) αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά.

Η Air France αντιμετωπίζει προειδοποιήσεις για απεργία από τουλάχιστον τρία συνδικάτα, αν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν αναβάλει την απεργία τους.

Κλειστά και τα μουσεία

Μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα ενδέχεται να έχουν περιορισμένη πρόσβαση ή να είναι κλειστά. Η Αψίδα του Θριάμβου είναι ήδη κλειστή μια μέρα πριν από την απεργία. «Λόγω κοινωνικού κινήματος (απεργίας), το μνημείο είναι εκτάκτως κλειστό σήμερα», αναφέρει ο ιστότοπος.

Το Λούβρο προειδοποίησε ότι το άνοιγμα μπορεί να καθυστερήσει και ότι ορισμένες γκαλερί ενδέχεται να παραμείνουν κλειστές.

Το ένα τρίτο των δασκάλων δημοτικού αναμένεται να απεργήσει

Η μεγαλύτερη ένωση δημοτικών σχολείων αναμένει ότι το ένα τρίτο των δασκάλων νηπιαγωγείου και δημοτικού θα απεργήσει. «Τα δημόσια σχολεία χρειάζονται επειγόντως επαρκείς πόρους και έναν πραγματικό προϋπολογισμό», ανέφερε σε δήλωση την Τρίτη.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε για την επιστροφή στα σχολεία, σχεδόν 3.000 τάξεις σε περισσότερα από 6.000 σχολεία δεν είχαν διορισμένο δάσκαλο φέτος. Πάνω από το 80% των σχολείων ανέφεραν ότι είχαν τουλάχιστον μία τάξη με περισσότερους από 22 μαθητές, ενώ το 57% είχε τουλάχιστον έναν μαθητή χωρίς βοηθό υποστήριξης για παιδιά με αναπηρίες.